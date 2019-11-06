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06 Kasım 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Beşiktaş, Braga maçına hazır - BRAGA

Beşiktaş, Braga maçına hazır - BRAGA

- Antrenmandan görüntülerBRAGA (AA) - UEFA Avrupa Ligi K Grubu 4. hafta maçında yarın deplasmanda Portekiz temsilcisi Braga ile karşılaşacak Beşiktaş, hazırlıklarını tamamladı.Müsabakanın oynanacağı Braga Belediye Stadı'nda yardımcı antrenör Recep Uçar yönetiminde yapılan ve ilk 15 dakikası basına açık olan antrenman, koşu ve açma germe çalışmasıyla başladı.
Pas çalışmasıyla devam eden idmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışma gerçekleştirildiği öğrenildi.Siyah - beyazlı ekibin 17 kişilik Braga maçı kadrosu şu şekilde:Loris Karius, Utku Yuvakuran, Ersin Destanoğlu, Enzo Roco, Umut Nayir, Güven Yalçın, Oğuzhan Özyakup, Tyler Boyd, Muhammed Elneny, Necip Uysal, Adem Ljajic, Pedro Rebocho, Domagoj Vida, Jeremain Lens, Kartal Kayra Yılmaz, Erdem Seçgin ve Caner Erkin.

Şili 

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