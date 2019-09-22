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22 Eylül 2019 Pazar günü yayınlandı
Beşiktaş Aygaz, kupasını aldı - İSTANBUL Haberi

Beşiktaş Aygaz, kupasını aldı - İSTANBUL Haberi

- Genel görüntüler - Kupa töreniBeşiktaş Aygaz, kupasını aldıİSTANBUL (AA) - Hentbolda Erkekler Süper Kupa maçında Beykoz Belediyespor'u 29 - 27 yenen Beşiktaş Aygaz, düzenlenen törenle kupasını aldı.Maltepe'deki Müzahir Sille Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın ardından kupa ve madalya seremonisi yapıldı.Beşiktaş Aygaz'a kupasını Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) Başkanı Bilal Eyuboğlu verdi. Süper Lig ve Türkiye Kupası'nın ardından Süper Kupa'da mutlu sona ulaşan Beşiktaş Aygaz'da teknik heyet ve oyuncular, seremonide büyük sevinç yaşadı.Süper Kupa'da ikinci kez mücadele eden Beykoz Belediyespor'a madalyalarını THF Yönetim Kurulu Üyesi Haydar Arslan takdim etti.

Dera 

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