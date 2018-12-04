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04 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Beşiktaş, Alanyaspor hazırlıklarına başladı

Beşiktaş, Alanyaspor hazırlıklarına başladı

Antrenmandan detaylar

- İSTANBUL

Forma Öğrenciler Rektör Irak 


- Süper Lig'in 15. haftasında Alanyaspor deplasmanına gidecek olan Beşiktaş, 1 günlük iznin ardından bu mücadelenin hazırlıklarına başladı.
Galatasaray galibiyetinin ardından 1 günlük izin yapan Beşiktaş, 7 Aralık Cuma günü deplasmanda oynayacağı Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasının hazırlıklarına başladı.
Siyah-beyazlılarda sakatlıkları bulunan Pepe, Babel, Roco, Caner ve Lens'in yanı sıra salonda çalışan Adriano, takımla birlikte sahaya çıkmadı. Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen çalışma yaklaşık 1,5 saat sürdü. Düz koşunun ardından 5'e 2 top kapma çalışması yapan futbolcular, ardından yardımcı antrenör Guti'nin de yer aldığı pas idmanı gerçekleştirdi. Galatasaray derbisinde ilk 11'de forma giyen oyuncular, pas antrenmanının ardından düz koşu yaparak çalışmayı bırakırken diğer isimler şut çalışması yaptı. Mimoza Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'ne bağlı özel öğrenciler de antrenmanı takip etti. İdman sonrasında futbolcular, çocukların formalarını imzalayıp fotoğraf çektirdi. Siyah-beyazlılarda özellikle Ricardo Quaresma'ya büyük ilgi gösterildi.
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