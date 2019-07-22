Beşiktaş’a yeni giyim sponsoru

-TMSF Başkanı Muhiddin Gülal'ın açıklamaları

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- - Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman:- “Yakışıklı futbolcularımız, rol model olacaklar”- TMSF Başkanı Muhiddin Gülal:- “İnşallah Beşiktaşımızla güzel hatıralar biriktereceğiz” İSTANBUL



- Beşiktaş, Aydınlı Grup’un bünyesinde bulunan Cacharel ile giyim sponsorluğu anlaşması imzaladı. Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ve TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, sponsorluk anlaşmasına imza attı. Beşiktaş, yeni giyim sponsoruyla anlaşma imzaladı. TMSF bünyesine geçen Aydınlı Grup’un markası Cacharel’le anlaşmaya varan siyah-beyazlılar, 2 yıl boyunca seyahatlerinde ve kamplarında bu markanın kıyafetleri ile boy gösterecek. Toplantıda konuşan Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, markanın kendileri için çok önemli ve şans getirdiğini belirterek, “Cacharel 100. yıldaki şampiyonluğumuzda da giyim sponsorumuzdu. Bu imzayı atmaktan dolayı ayrı bir mutluluk duyuyorum. Gençlere de ilham veren bir marka oldu. Keyifli bir işbirliği olacak. Takımımıza özel tasarımlar olacak. Çarşamba günü Avusturya kampına gidiyoruz ve bunların ilkini de yakışıklı sporcularımızın üzerinde göreceksiniz. Bu işbirliği için TMSF Başkanı Muhiddin Gülal ve camiama teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı. “Ülkemizin kıymetini bilmeliyiz” Ülkemizin çok güzel olduğunu ifade ederek sözlerini sürdüren Fikret Orman, “Ülkemizin kıymetini bilmediğimiz noktalar var. Bu ülkede yaşarken, sporun markasını, kulüplerin markasını artırmamız lazım. Bu anlaşma güzel bir anlaşma” dedi.

Futbolcuların, markanın katalog çekimlerinde yer alıp almayacağı sorusunu yanıtlayan Orman, “Ben de bugün damat gibi giyindim burada. Futbolcular insanlara rol model oluşturuyor. Kulübümüzün zarafetini anlatmak ve insanlara örnek olabilmek için hocalarımız da vesile olacak. Bir markanın ürününü tanıtmak değil, kendi güzelliğimizi de tanıtıyoruz. Oyuncularımızı güzel giydirdiğimiz zaman bunun da algısı değişiyor. Bu gibi işbirlikleri çok önemli” dedi.

Anlaşmanın 2 yıllık olduğunu söyleyen Orman, “Ama hazır başkan buradayken, çıkmadan 5 yıllık yaparız biz onu” ifadelerini kullandı. “Türk futbolunun marka değerini hep birlikte yükseltmeliyiz” Şu ana kadar yapılan sponsorluk anlaşmalarına karşın henüz hedeflere ulaşamadıklarını ifade eden Orman, “Hedeflerimiz çok büyük bu nedenle tam olarak hedeflere yaklaşılmadı. Dünyadaki futbol sponsorluklarına bakarsanız, çoğu, Türkiye’nin doğusundan geliyor. Chelsea’nin sponsoru Japon şirketi, Arsenal ve Manchester City’nin sponsoru Orta Doğu şirketi. Barcelona’nın sponsoru Japon şirketi. Bu dünya markalarını, futbolun marka değerini topluca ülke olarak yükseltirsek, Türkiye’ye getirebiliriz. Bizim yapmamız gereken işler var. Bu yönde gideceğiz. Kulüpler Birliği ile yapmış olduğumuz çalışmaların buna etki edeceğini düşünüyorum ama bugünden yarına olabilecek bir çalışma değil. Biraz zamana ihtiyaç var. Burada Süper Kupa finali oynanacak ve dünyanın her tarafından insanlar gelecek. Futbol zaten bir şölendir” açıklamasını yaptı. Gülal: “Futbolcular rol modeldir” Güzel bir işbirliği için buluştuklarını söyleyen TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, “Erkek giyim sektörünün önemli markası Cacharel ile Türk futbolunun önemli markası Beşiktaş’ı bir araya getirmenin mutluluğu içindeyiz. Kalbimizde özel bir yeri olan Beşiktaş’la yaptığımız işbirliği nedeniyle son derece mutluyuz. Beşiktaş’ın 100. Yılında yine sponsor biz olmuşuz. İnşallah yine güzel hatıralar ve anılar biriktireceğimiz bir sezon olur. Bu vesileyle yeni sezon hayırlı olsun ve takımımıza başarılar diliyorum. Bize bu fırsatı veren Başkan Fikret Orman ve Beşiktaş camiasına teşekkür ediyorum. Ben de geçmişte futbol oynamış birisi olarak söylüyorum, futbolcu rol modeldir ve ne yediği, ne giydiği önemlidir. Futbolcularımızın bu sponsorlukla markamıza katkı sağlayacağına inanıyorum” ifadelerini kullandı. “Şirketlerimizle futbola katkı sağlıyoruz” TMSF yönetiminde bulunan şirketlerle Türk futboluna ve takımlara katkı sağladıklarını ifade eden TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, “Bu vesileyle Beşiktaşımızla işbirliğini başlatmış olduk. Devamında başka versiyonlarla Beşiktaş’a neler verebiliriz, bunu görüşeceğiz. Bir şirketimiz üzerinden Trabzonspor’la, başka bir şirketimizle Denizlispor’la, başka bir şirketimizle de Kayserispor’la anlaşmalarımız var. İnşallah bu işbirliğinin devamında başka alanlara kaydırmak isteriz Beşiktaş’la” diyerek Beşiktaş ile olan işbirliğini ilerleyen dönemlerde genişletebileceklerini söyledi.



Fotoğraf çekiminin ardından toplantı sona erdi.

