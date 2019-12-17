Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
17 Aralık 2019 Salı günü yayınlandı
Beşiktaş'a coşkulu karşılama - ERZİNCAN

Beşiktaş'a coşkulu karşılama - ERZİNCAN

- Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçı - Beşiktaşlı futbolcuların havalimanından çıkışları - Taraftarların sevinç gösterileri - Taraftarların futbolcularla fotoğraf çekilmesi - Kafilenin kalacağı otele gelmesiBeşiktaş'a Erzincan 'da coşkulu karşılama - Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında yarın deplasmanda Anagold 24 Erzincan spor ile karşılaşacak Beşiktaş, Erzincan 'a geldiERZİNCAN (AA) - Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında yarın deplasmanda Anagold 24 Erzincan spor ile karşılaşacak Beşiktaş, Erzincan 'a geldi.İstanbul'dan özel uçak ile kente gelen siyah - beyazlı kafileyi, Erzincan Havalimanı'nda taraftarlar çiçeklerle karşıladı.Siyah - beyazlı kafilede yarın muhtemel oynaması beklenen Utku Yuvakuran, Ersin Destanoğlu, Doğukan Özkan, Umut Nayir, Güven Yalçın, Oğuzhan Özyakup, Tyler Boyd, Erdoğan Kaya, Orkan Çınar, Necip Uysal, Muhayer Oktay, Pedro Rebocho, Domagoj Vida, Jeremain Lens, İlkay İşler, Rıdvan Yılmaz, Kerem Kalafat, Kartal Kayra Yılmaz, Erdem Seçgin, Abdoulay Diaby yer aldı.Taraftarlar siyah - beyazlı takıma sevgi gösterilerinde bulunurken, havalimanı çıkışında meşaleler yaktı. Futbolcular, kendilerini karşılayan taraftarlar ile hatıra fotoğrafı çektirdi.Beşiktaş kafilesi konaklayacakları otellerinin önünde bekleyen taraftarla da hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra dinlenmeye geçti.

İlkay Hatıra Fotoğrafı Kışla 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Trabzonspor - Denizlispor Maçından KarelerTrabzonspor - Denizlispor Maçından Kareler
Beşiktaş Evinde Yara AldıBeşiktaş Evinde Yara Aldı
Liderden Fenere ÇelmeLiderden Fenere Çelme
Başakşehir - Borussia Mönchengladbach Maçından KarelerBaşakşehir - Borussia Mönchengladbach Maçından Kareler
Paris Saint-Germain - Galatasaray Maçından KarelerParis Saint-Germain - Galatasaray Maçından Kareler
Kartal Son Dakikada GüldüKartal Son Dakikada Güldü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı