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22 Eylül 2019 Pazar günü yayınlandı
'Beraber Yürüyelim' etkinliği - IĞDIR

'Beraber Yürüyelim' etkinliği - IĞDIR

"Beraber Yürüyelim" etkinliği - IĞDIR - Yürüyüşten detay - Iğdır Vali Yardımcısı Aydın Börü'nün röportajıIĞDIR (AA) - HİS Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında Iğdır 'da da yürüyüş düzenlendi.
Şehit Mehmet Çavuş Anıtı önünde başlayan yürüyüş Zübeyde Hanım Bulvarı'nda son buldu. Iğdır Vali Yardımcısı Aydın Börü, etkinlikte yaptığı açıklamada, spor kültürünü yaygınlaştırmak amacıyla başlatılan kampanyaya katıldıklarını belirterek, "Bu yürüyüşte özellikle çocuklarla ve gençlerle birlikte olmaktan dolayı son derece mutluyuz. Bu etkinlikte önemli olan bu spor kültürünü yaygınlaştırmaktır ve halkımızın da bunu daha benimsemesini sağlamaktır. Spor müdürlüğümüz de bu konuda çalışmalar yapıyor. Iğdır Valiliği olarak biz de bu tür çalışmalara destek veriyoruz." dedi.

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