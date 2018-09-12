'Benim reçetem de tedavim de Trabzonspor' - TRABZON İzle
"Benim reçetem de tedavim de Trabzon spor" - TRABZON - Odadan detay - Taraftar Ahmet Köse'nin röportajı - Bordo - mavi objeler - 2010 - 2011 sezonundaki kadronun formaları - Trabzon spor'un geçmişini anlatan el emeğiyle yaptığı maketler - Temsili şampiyonluk kupası - İmzalı futbol topu - Fotoğraflar"Benim reçetem de tedavim de Trabzon spor" - Trabzon 'un Ortahisar ilçesinde yaşayan ve hastalıkları nedeniyle 4 yıldır maçlara gidemeyen Trabzon spor taraftarı Ahmet Köse, 2010 - 2011 sezonu kadrosunda yer alan oyuncuların formalarını toplayarak odasını adeta bordo - mavili kulübün yaşayan müzesi haline getirdi - Köse, formaların yanı sıra kulübe yönelik pek çok obje ile Trabzon spor'un geçmişini anlattığı maketleri de sergilediği odasında, Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu ile bordo mavili futbolcuları ağırlamak istiyor - Ahmet Köse: - "Tedavisi olmayan hastalıklar yaşıyorum ama ben kesinlikle hastalıkları kafaya takan birisi değilim. Benim reçetem de tedavim de Trabzon spor" - "Özellikle Onur Recep Kıvrak, Abdülkadir Ömür, Yusuf Yazıcı, hocamız Ünal Karaman ve başkanımız Ahmet Ağaoğlu'nu bir gün kapıyı açtığımda karşımda göreceğime inanıyorum"TRABZON (AA) - MELTEM YILMAZ - Trabzon 'un Ortahisar ilçesinde yaşayan 37 yaşındaki Trabzon spor taraftarı Ahmet Köse, odasını adeta bordo mavili kulübün yaşayan müzesi haline getirdi.Ortahisar ilçesi Üniversite Mahallesi'nde ikamet eden, doğuştan glikojen depo hastası olan ve bu hastalığa bağlı karaciğer, diyabet, göz ve kas problemleri yaşayan Köse, sağlık sorunları nedeniyle yaklaşık 4 yıldır bordo mavili takımın maçlarına gidemiyor. Trabzon spor sevdasından bir an olsun vazgeçmeyen Köse, küçük yaşlarda kurduğu "bordo mavi oda" hayalini hayata geçirmek için 5 yıldır uğraşıyor. Köse, kendi imkanları ve çevresindekilerin de desteğiyle öncelikle 2010 - 2011 futbol sezonundaki kadronun formalarını topladı.Gönül verdiği takımın formalarını bir araya getirmek için yoğun çaba harcayan Köse, daha sonra odasını takıma ait pek çok obje, temsili şampiyonluk kupası, fotoğraflar ve el emeğiyle yaptığı Trabzon spor'un geçmişini anlatan maketlerle donattı.Odasını adeta Trabzon spor'un yaşayan müzesine çeviren Ahmet Köse, hastalığının ilerlemesine rağmen yaşama sevincinden de Trabzon spor sevdasından da kopmuyor.Müzeye çevirdiği odasına her geçen gün yeni maketler ve objeler ekleyen Köse, bordo mavili kulübün başkanı Ahmet Ağaoğlu ve futbolcuları odasında ağırlayarak onlarla sohbet etmek istiyor. - "Burası benim en büyük hayalim ve dünyam"Ahmet Köse, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Trabzon spor sevgisinin küçük yaşlarda başladığını ve sağlıklıyken sürekli maçlara gittiğini söyledi.
Hep bordo mavi bir oda hayali olduğunu vurgulayan Köse, " Trabzon spor sevgisi bende hep vardı ama beni tetikleyen 2010 - 2011 sezonu oldu. Şampiyonluk heyecanını orada ilk kez yaşamıştım. Bu yaşadığım heyecanı da unutmamak için odamda yaşatmak istedim. Bu benim gerçekten hayalimdi ve gerçekleştirdiğim için mutluyum." dedi. Köse, öncelikli olarak Trabzon spor'un 2010 - 2011 sezonu kadrosundaki oyuncuların formalarını topladığını anlatarak şöyle devam etti:"Yaklaşık 5 yıl bu formaları toplamaya uğraştım ve koleksiyonumu yoğun çabalar sonucu tamamladım. Odamda Trabzon spor'a ait ne ararsanız var. Hayatımın büyük çoğunluğunu hastalığım nedeniyle evde geçirdiğim için maketler yapmaya başladım. Onda da Trabzon spor'u unutmadım. Trabzon spor'un kuruluşunu, maçlarını, geçmişini anlatan maketler yaptım. Maketlerde de bordo mavi aşkını yaşatmak istedim." - "Futbolcularımızı odamda ağırlamayı çok istiyorum"Odasının kendisinin en büyük hayali ve dünyası olduğunu ifade eden Köse, "Tedavisi olmayan hastalıklar yaşıyorum ama ben kesinlikle hastalıkları kafaya takan birisi değilim. Benim reçetem de tedavim de Trabzon spor. Bu odaya huzurla giriyorum ve mutluyum. Trabzon spor sevgisi gerçekten anlatılmaz. Ben hayatı deli dolu yaşayan birisi değilim ama bu heyecan, fırtına benim içimdedir. Benim için Trabzon spor sevgisi bambaşka bir şey." diye konuştu. Köse, odasını görenlerin şaşırdığına dikkati çekerek "Sağlığım müsait olmadığı için 2014 yılından beri maçlara gidemiyorum. O nedenle futbolcularımızı odamda ağırlamayı çok istiyorum. Bu bana ayrı bir gurur verir. Özellikle Onur Recep Kıvrak, Abdülkadir Ömür, Yusuf Yazıcı, hocamız Ünal Karaman ve başkanımız Ahmet Ağaoğlu'nu bir gün kapıyı açtığımda karşımda göreceğime inanıyorum." dedi. Koleksiyonundaki sezon formalarını satın almak isteyen çok kişi olduğunu da aktaran Köse, formaları kesinlikle satmayı düşünmediğini, onların kendisi için çok önemli olduğunu kaydetti.