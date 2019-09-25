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25 Eylül 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Belhanda, derbiye maskeyle hazırlanıyor Haberi

Belhanda, derbiye maskeyle hazırlanıyor Haberi

Antrenmandan görüntüler

Derbi Maçı Yıldız Futbolcu Ameliyat Rektör 

-Younes Belhanda'nın maske takması
-Emre Akbab detay
-Fatih Terim detay
-Genel detay

- İSTANBUL

- Galatasaray, Süper Lig’in 6. haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı derbi maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti. Çenesi kırılan ve ameliyat olan Younes Belhanda, özel bir maske ile idmanda yer aldı. Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Fatih Terim yönetimindeki antrenmanın bir bölümü basına açık gerçekleşti. Çalışma ısınma hareketleri ile başladı ve top sürme ile devam etti. Futbolcular daha sonra top kapma idmanı gerçekleştirdi. Kolombiyalı golcü Radamel Falcao, salonda çalıştı. Sakatlığı devam eden Emre Akbaba ise düz koşu yaptı. Belhanda maskeyle sahada Kasımpaşa maçında aldığı darbe sonrasında çenesinde kırık meydana gelen ve ameliyat olan yıldız futbolcu Younes Belhanda, kendisi için özel olarak hazırlanan maskeyle antrenmanda yer aldı. Isınma sırasında maske takmayan yıldız oyuncu, topla çalışma sırasında maskeyle sahada yer aldı. Belhanda'nın Fenerbahçe derbisinde de özel maskeyle sahada yer alması bekeniyor. Öte yandan Teknik Direktör Fatih Terim idman sırasında sakatlığı bulunan Emre Akbaba ve Younes Belhanda ile bir süre sohbet etti. Çalışmayı Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak da takip etti. Sarı-kırmızılı ekip, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.
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