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08 Nisan 2018 Pazar günü yayınlandı
Bektaş: 'Güzel maç oldu çok mutluyuz'

Bektaş: 'Güzel maç oldu çok mutluyuz'

Ümraniyespor Teknik Direktörü Bayram Bektaş

- Bektaş: "Güzel maç oldu çok mutluyuz" İZMİR

Basın Toplantısı Toplantı Bulduk Rektör 


- Spor Toto 1. Lig’in 30. haftasında deplasmanda Altınordu’yu 2-1 yenen Ümraniyespor’da Teknik Direktörü Bayram Bektaş, alınan 3 puandan dolayı çok mutlu olduklarını söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Ümraniyespor Teknik Direktörü Bayram Bektaş, zor bir karşılaşmaya çıktıklarını belirterek, “Her iki takımın da kazanması gereken maçtı. Maça iyi başladık. Rakibimizin boş alan yakaladığında etkili olduğunu biliyorduk. Yakın oynadık ve ilk golü presle bulduk. Daha sonra rakip orta sahada iki kişiyle baskı yapınca sıkıntı yaşadık. Kalemizde gördüğümüz golde topu oradan çıkarmamız gerekiyordu. Bocalama dönemi yaşadık” dedi.
Girdikleri pozisyonları değerlendiremediklerinden yakınan Bektaş, “Yediğimiz golden sonra gol arayan ve pozisyona giren de bizdik. Penaltı kaçırdık, gol kaçırdık. Frikik golünden sonra rakibin temposu düştü. Daha rahat pas trafiği yaptık. Pozisyonlar bulduk atsak farklı olurdu. Güzel maç oldu çok mutluyuz. Hüseyin hocayı da 200. maçına çıktığı için tebrik ediyorum. Umarım daha nice 200 maçlara çıkar” diye konuştu.

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