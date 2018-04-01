Bedensel Engelliler Türkiye Atletizm Şampiyonası - ANTALYA
- Yarışmalar ve sporculardan detaylar - Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu As Başkanı Mehmet Sirkeci ile röportaj - Ödül töreni detaylarıBedensel Engelliler Türkiye Atletizm Şampiyonası - Antalya 'da düzenlenen şampiyonaya 95 sporcu katıldı - TBESF Asbaşkanı Sirkeci: - "2016'daki olimpiyat oyunlarında madalyayı kıl payı kaçırdık. 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda daha güzel şeyler yapacağız"ANTALYA (AA) - Antalya 'da düzenlenen Bedensel Engelliler Türkiye Atletizm Şampiyonası sona erdi.Türkiye Bedensel Engelliler Federasyonu (TBESF) tarafından Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün Zeytinköy Tesisleri'nde gerçekleştirilen şampiyonaya Türkiye'nin değişik bölgelerinden 17 branşta 95 sporcu katıldı. Engelli sporcular yarışmalarda birinciliği elde etmek için kıyasıya mücadele etti.Yarışmalar sonunda dereceye giren sporculara düzenlenen törenle madalya verildi. - "2020 Tokyo Olimpiyatları'nda daha güzel şeyler yapacağız"Şampiyona hakkında AA muhabirine bilgi veren TBESF Atletizmden Sorumlu Asbaşkanı Mehmet Sirkeci, Antalya 'ya umduklarından daha fazla sporcunun geldiğini söyledi.
Sirkeci, şampiyonada milli takıma alınacak sporcuların belirlendiğini söyledi.
Bu sporcuların Avrupa ve dünya şampiyonalarında Türkiye'yi temsil edeceğini ifade eden Sirkeci, "Hedeflerimiz, hep geleceğe dönük. Sadece bugünü kurtarmak istemiyoruz. Gençlerden, özellikle altyapıya takviye alarak var olan sporcu sayısını hem çoğaltmak hem de yeni yıldızlar kazandırmak istiyoruz." diye konuştu. Sirkeci, önlerinde Avrupa Şampiyonası bulunduğunu dile getirerek, bu şampiyonaya en iyi şekilde hazırlanacaklarını belirtti. Atletizm takımının 2016 Paralimpik Oyunları'na katıldığını anımsatan Sirkeci, "2016'daki olimpiyat oyunlarında madalyayı kıl payı kaçırdık. 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda daha güzel şeyler yapacağız. Bunun için de çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.