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05 Temmuz 2019 Cuma günü yayınlandı
'Bedava Palas' bu yıl erken doldu - EDİRNE İzle

'Bedava Palas' bu yıl erken doldu - EDİRNE İzle

"Bedava Palas" bu yıl erken doldu - EDİRNE - Kırkpınar Yağlı Güreşleri için kente gelen pek çok kişi güne Selimiye Meydanı'nda kurdukları çadırlardan başladı.
- Vatandaşlardan röportajlar. EDİRNE (AA) - Kırkpınar Yağlı Güreşleri için kente gelen pek çok kişi güne Selimiye Meydanı'nda kurdukları çadırlardan başladı.
Otellerde yer bulamayan ya da ücretleri yüksek bulan pek çok kişi geçmiş yıllarda olduğu gibi çadırlarıyla kente geldi."Bedava Palas" olarak bilinen ve genelde güreşlerin ikinci günü dolan Selimiye Cami çevresi bu yıl organizasyonun ilk gününden doldu.Balıkesir, Manisa, Antalya gibi güreş tutkunlarının çok olduğu illerden gelenler geceyi çimlere kurdukları çadırlarında geçirdi.Yanlarında getirdikleri karpuz, peynir, domates, salatalık ve demledikleri çaydan oluşan kahvaltılarını yapan güreş tutkunları Sarayiçi'ne güreşleri izlemeye indi.Manisa'dan gelen Hüseyin Oktay, AA muhabirine yıllardır yağlı güreş izlemek için Edirne 'ye geldiklerini söyledi.

Güreşler boyunca dışarıda çadırda uyuduklarını belirten Oktay, "Gece burada uyuyoruz serin oluyor. Kahvaltımızı burada hep birlikte yapıyoruz." dedi.
Denizli'den gelen Mustafa Sarı, Kırkpınar'ın bir geleneğinin de dışarıda uyumak olduğunu ifade etti.
Kocaeli'nden gelen Mustafa Akyalçın da 80 yaşında olduğunu ve yarım asırdır Kırkpınar Yağlı Güreşlerini takip ettiğini söyledi.

Yağlı Güreş Muhabir Güreş 

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