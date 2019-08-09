Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
09 Ağustos 2019 Cuma günü yayınlandı
BB Erzurumspor yeni sezon formalarını tanıttı İzle

BB Erzurumspor yeni sezon formalarını tanıttı İzle

Forma tanıtım videosu

- ERZURUM

Şampiyon Forma 


- BB Erzurumspor yeni sezonda giyeceği formalarını tanıttı. Sosyal medya hesaplarından paylaştığı bir video ile Damalı, Efsane, Asalet ve Tertemiz adlarını verdiği formaları tanıtan Erzurum ekibi, videoda İbrahim Erkal’ın “Sen aldırma” adlı şarkısını da kullandı. “Herkes kötü günler yaşar” yazısıyla başlayan videoda yeni sezon formalarını vatandaşlar giyerek yeniden şampiyonluk yeniden Süper Lig mesajları verdi. Sosyal medya hesabından tanıtımı yapılan videoda şu ifadelere yer verildi: “Damalı, Efsane, Asalet ve TERTEMİZ adını verdiğimiz formalarımızla yeni sezonda OmuzOmuzaŞampiyonluğa koşacağız!“
İlgili Foto Galeriler
Fransa'da Şampiyon SharapovaFransa'da Şampiyon Sharapova
Trabzonspor Deplasmandan Avantajlı DöndüTrabzonspor Deplasmandan Avantajlı Döndü
Galatasaray-Akhisarspor Maçından KarelerGalatasaray-Akhisarspor Maçından Kareler
Galatasaray'dan 4 Maçta 2 GalibiyetGalatasaray'dan 4 Maçta 2 Galibiyet
Olimpija Ljubljana - Yeni Malatyaspor Maçından KarelerOlimpija Ljubljana - Yeni Malatyaspor Maçından Kareler
İzlanda-Türkiye Maçından En Güzel Karelerİzlanda-Türkiye Maçından En Güzel Kareler
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı