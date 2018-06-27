BB Erzurumspor’un ilk transferi Leo imzayı attı

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- Süper Lig’in yeni takımı B.B Erzurumspor Göztepe’den transfer ettiği Fransız sol bek Leo Schwechlen için imza töreni düzenledi.

Geçen sezon Göztepe’de oynayan bedelsiz olarak transfer edilen Fransız sol bek Leo kendisini 2+1 yıllığına B.B Erzurumspor’a bağlayan sözleşmeyi imzaladı. B.B Erzurumspor tesislerinde gerçekleşen imza törenine kulüp başkanı Mevlüt Doğan, As Başkan Ünsal Kıraç ve basın mensupları katıldı.

B.B Erzurumspor’a transferinden dolayı gururlu olduğunu ifade eden Leo Schwechlen, "B.B. Erzurumspor tarafından istenmek benim için bir gurur. Taraftarlardan dünden berri çok ciddi mesajlar alıyorum. Onlar da bana burayı tercih ettiğim için çok teşekkür ediyorlar. Umarım ben de onların beklentilerini boşa çıkarmam’’ şeklinde konuştu.

B.B Erzurumspor Başkanı Mevlüt Doğan ise Leo’nun Erzurum şehrine uygun bir karakterde kaliteli bir ayak olduğunu vurgulayarak, "Uzun ve ince bir çalışma sonucunda Leo’nun transferini tamamladık. Hem maliyetini kulübümüze göre hem karakterli ve hem de şehrimize uygun futbolcular transfer etmeye çalışıyoruz. Leo da bunlardan birisi bildiğiniz gibi Göztepe’de sol bek mevkide oynuyordu aynı zamanda stoper mevkide de oynayabilen çok kaliteli ve çok ahlaklı bir futbolcu. Leo’yu kulübümüze kazandırdığımız için çok mutluyuz’’ dedi.

7 futbolcuyla daha prensipte anlaştık B.B. Erzurumspor Başkanı Mevlüt Doğan 7 tane daha futbolcu ile prensip anlaşmaya vardıklarını belirtti.

Transfer çalışmalarını olabildiğince sessiz yapmaya çalıştıklarını da ifade eden Doğan, "Transferi derin ve sessizden yapma taraftarıyız. Yapacağımız transferle hem şehrimizin hem de kulübümüze laik transferler olacak. Çalışmalarımız devam ediyor takımın kampa katılacağı süre içerisinde de birkaç futbolcuyla da transferi devam ettireceğiz. 7-8 oyuncuyla daha anlaştık prensipte anlaşmış olduğumuz protokol yapmış olduğumuz futbolcularda var. İmza aşamasına geldiğimiz futbolcular var. Transferi çok sessiz yapmak zorunda kalıyoruz çünkü bir saat önce konuştuğumuz bir şey bambaşka bir noktaya varıyor bu gibi sebeplerden dolayı yüzde yüz emin olduğumuz transferler gerçekleşmiyor. Bu süreci zorlaştırmamak için transfer çalışmalarımızı sessizce halletmeye çalışıyoruz’’ diye konuştu.

Leo Schwechlen kendisini B.B Erzurumspor’a bağlayan sözleşmeyi imzaladıktan sonra B.B Erzurumspor tesislerini gezdi.

