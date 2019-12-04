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04 Aralık 2019 Çarşamba günü yayınlandı
BB Erzurumspor - Bursaspor maçının ardından

BB Erzurumspor - Bursaspor maçının ardından

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Basın Toplantısı Teknik Direktör Toplantı Rektör Irak 

- Bursaspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak’ın açıklamaları
- BB Erzurumspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri’nin açıklamaları

- - Bursaspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak:- “Türkiye kupası tabii ki önemli ama bizim için lig daha önemli”- BB Erzurumspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri:- “Kadro derinliğimiz hem ligi hem kupayı götürebilecek boyutta” ERZURUM

- Türkiye Kupası 5. Eleme Turu ilk maçında BB Erzurumspor, sahasında Bursaspor’u 4-2 mağlup etti. Maçın ardından iki takımın teknik direktörü açıklamalarda bulundu. Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Bursaspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, “Türkiye Kupası tabii ki önemli ama bizim için lig daha önemli. Daha çok genç oyuncularla 17 kişi geldik. Erzurumspor çok ciddi bir kadro. Şampiyonluğa kurgulanmış. Geçen sezondan kalan oyuncuları var. Bugün ilk yarı itibariyle çok farklı bir skorla ilk yarı bitebilirdi. Daha avantajlı olabilirdik. İkinci yarıya farklı başlayabilirdik. Oyuncu değişiklikleri ile oyuna hükmeden deneyimli oyuncuları alınca skor buraya geldi. Oyun onlara döndü. Erzurumspor’u tebrik ederim” diye konuştu.
Erkan Sözeri: Kazanma alışkanlığımızı devam ettirdik BB Erzurumspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri ise, “İki ayaklı bir kupa maçı oynayacağız. İlk ayağını güzel bir sonuçla bitirdik. 4-1 bitirebilirdik. Rehavet oldu. Bu bize pahalıya patladı. Bu tarz maçlarda rehavet olmaz. Maçın başından sonuna kadar iyi oynayan golü kovalayan turu kovalayan biz olduğumuzu düşünüyorum. Hem ligde hem kupada üzerine koyarak gidiyoruz. Bugün daha çok süre almayan oyuncularımıza şans verdik. Takım içerisindeki rekabet ortamı çok iyi. Buda bize başarıyı getiriyor. Zaman zaman tercihlerimiz oluyor. Oyuncularım bugün çok iyi performans ortaya koydular. Daha ikinci maç var. Turu atlamayı hedefliyoruz. Kadro derinliğimiz hem ligi hem kupayı götürebilecek boyutta. Bu soğuk havada taraftarlarımıza desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. En önemlisi de kazanma alışkanlığımızı devam ettirdik. Bu maçı bırakıp hemen Adana Demirspor maçı hazırlıklarına başlayacağız” dedi.

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