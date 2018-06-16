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16 Haziran 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Bayramlaşan pehlivanlar güreşe koştu - KIRKLARELİ Haberi

Bayramlaşan pehlivanlar güreşe koştu - KIRKLARELİ Haberi

- Güreşlerden genel ve detay görüntülerBayramlaşan pehlivanlar güreşe koştu - 93. Kavasoğlu ve Şamdancıbaşı İbrahim Yağlı Güreşleri başladıKIRKLARELİ (AA) - Kırklareli 'nin Babaeski ilçesine bağlı Büyükmandıra Belediyesi'nin düzenlediği 93. Kavasoğlu ve Şamdancıbaşı İbrahim Yağlı Güreşleri başladı.
Büyükmandıra Stadı'nda gerçekleştirilen organizasyon minik - 1 kategorisi güreşleriyle start aldı.Büyükmandıra Belediye Başkanı Sertaç Balyemez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kavasoğlu ve Şamdancıbaşı İbrahim Yağlı Güreşleri'nin 93 yıldır büyük coşkuyla yapıldığını söyledi.

Bu yıl güreşlerin Ramazan Bayramı'na denk gelmesi nedeniyle çifte bayram yaşadıklarını ifade eden Balyemez, etkinliğe 230 güreşçinin katıldığını kaydetti.
Başpehlivanlık güreşlerinde Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri başpehlivanlarından İsmail Balaban, Orhan Okulu, Ali Gürbüz'ünde aralarında bulunduğu 22 pehlivan mücadele edecek.

Muhabir Başpehlivan Güreş Gori Pehlivanlı 

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