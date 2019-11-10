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10 Kasım 2019 Pazar günü yayınlandı
Bayram Toysal: 'Lider geldik, lider dönüyoruz”

Bayram Toysal: 'Lider geldik, lider dönüyoruz”

Hatayspor’da Teknik Direktör Bayram Toysal'ın açıklamaları

- Bayram Toysal: "Lider geldik, lider dönüyoruz” İSTANBUL

Psikoloji Basın Toplantısı Toplantı Rektör 


- Ümraniyespor deplasmanında 0-0’lık sonuçla ayrılan Hatayspor’da Teknik Direktör Bayram Toysal, “Alınan 1 puanı kazanç olarak görüyorum. Lider geldik, lider dönüyoruz” dedi.
TFF 1. Lig’in 11. haftasında Hatayspor, İstanbul deplasmanında Ümraniyespor ile golsüz berabere kaldı. Maçın ardından basın toplantısından konuşan ve alınan bir puanı kazanç olarak değerlendiren Hatayspor Teknik Direktörü Bayram Toysal, “İki dengeli takımın mücadelesi vardı. Seyir keyfi iyiydi. Bu maçlar zor olur. Alınan 1 puanı kazanç olarak görüyorum. Lider geldik, lider dönüyoruz. Yerimizi koruduk. İlerleyen haftalarda iyi işler yapacağız. Milli maçlar arası var. Oyuncularımızın kendilerini psikolojik olarak yenileme fırsatı var. Devre arasına kadar bulunduğumuz konumu koruyup hedefe emin adımlarla gitmek istiyoruz” dedi.

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