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20 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Bayram Bektaş, MKE Ankaragücü'nde ilk idmanına çıktı - ANKARA Haberi

Bayram Bektaş, MKE Ankaragücü'nde ilk idmanına çıktı - ANKARA Haberi

- MKE Ankara gücülü futbolculardan görüntüler - Teknik direktör Bayram Bektaş'ın görüntüsü - Antrenmandan görüntülerBayram Bektaş, MKE Ankara gücü'nde ilk idmanına çıktı - Antrenmanı, kulüp başkanı Mehmet Yiğiner de izlediANKARA (AA) - Teknik direktör Bayram Bektaş, yeni takımı MKE Ankara gücü'nün başında ilk antrenmanına çıktı.MKE Ankara gücü, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında 22 Aralık Cumartesi günü Göztepe ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını, Beştepe Tesisleri'nde gerçekleştirilen idmanla sürdürdü.İsmail Kartal'ın görevden alınmasının ardından teknik direktörlüğe getirilen Bayram Bektaş yönetimindeki ilk antrenmanda futbolcular, ısınma bölümünün ardından 5'e 2 pas ve taktik çalışmaları yaptı.Başkent ekibinin çalışmasına, sakatlıkları bulunan Yalçın Ayhan, Erdem Özgenç, Hopf, Moulin, Djedje ve Bfiouma katılmadı.Bu arada, sarı - lacivertlilerin idmanını kulüp başkanı Mehmet Yiğiner de takip etti.

Teknik Direktör Kulüp Başkanı Rektör 

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