Bayram Bektaş: “Basit top kayıpları ve kötü ortalar yaptık”



- Göztepe Teknik Direktörü Bayram Bektaş, maç sonu yaptığı açıklamada, basit top kayıpları ve kötü ortalar yaptıklarını anlatarak, “Kendi oyunumuzu sergileyemedik” dedi.

Sahasında konuk ettiği Medipol Başakşehir’e 2-0 mağlup olan Göztepe’de Teknik Direktör Bayram Bektaş, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. “Bu güzel atmosferde taraftarlarımızı mutlu edemediğimiz için üzgünüz” diyen Bektaş, “Bir oyun kurgumuz vardı ligin liderine karşı ama 8. dakikada penaltı golüyle geriye düştük. Bu gol oyunumuzu bozdu. Zaman zaman oyun disiplininden de koptuk” diye konuştu.

Her şeye rağmen beraberliği yakalamak için pozisyonlar yakaladıklarını ifade eden Bektaş, “2-0’dan sonra oyun daha da koptu. Rakip çok iyi savunma yaptı. Bugün belki penaltı golü olmasa, biz öne geçsek farklı bir maç olabilirdi. Kendi oyunumuzu sergileyemedik. Basit top kayıpları ve kötü ortalar yaptık” şeklinde konuştu.



