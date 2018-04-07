"Bayrağımızı göndere çektirmek istiyoruz" - MUĞLA - Kanocuların antrenmanlardan detay - Türkiye Kano Federasyonu Başkanı Alper Cavit Kabakçı'nın açıklaması - Kano milli sporcusu Serkan Kakkaç'ın açıklaması - Milli sporcu Hilal Avcı'nın açıklaması"Bayrağımızı göndere çektirmek istiyoruz" - 23 Yaş Altı Milli Kano Takımı'nın sporcuları, yıl içinde katılacakları uluslararası yarışlarda derece elde ederek bu spora ilgiyi artırmayı hedefliyor - Milli sporcu Serkan Kakkaç:"Bu yıl Akdeniz Oyunları ile Avrupa ve Dünya şampiyonalarına katılacağız. Bu yarışlarda madalya almayı hedefliyoruz. Yarışlarda en iyi dereceleri elde ederek bayrağımızı dünya arenasında göndere çektirmek istiyoruz" - Hilal Avcı:"Her sporcunun olduğu gibi benim de en büyük hedefim, olimpiyatlara gitmek. Türk kadınının gücünü burada da gösterip şanlı bayrağımızı göndere çektirmek istiyorum"MUĞLA (AA) - DURMUŞ GENÇ - 23 Yaş Altı Milli Kano Takımı'nın sporcuları, yıl içinde katılacakları uluslararası yarışlarda derece elde ederek bu spora ilgiyi artırmayı hedefliyor.Antalya ve Muğla 'nın Köyceğiz ilçesinde yaklaşık 4 aydır sürdürdüğü kamp çalışmalarını tamamlayan milli sporcular, 2018'de Akdeniz Oyunları ile 23 Yaş Altı Avrupa ve Dünya şampiyonalarında ter dökecek.Köyceğiz Su Sporları Merkezi'nde 200, 500 ve bin metre mesafelerde gerçekleştirilen Durgunsu Kano 2018 Bahar Kupası ve Aday Milli Takım Seçme Yarışları'nın ardından kadrosu netleşecek ay - yıldızlı ekip, gelecek hafta Bulgaristan'ın Plovdiv kentinde kampa girecek.Milli sporculardan Serkan Kakkaç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 6 yıl önce başladığı kanoda yurt içi ve yurt dışındaki birçok organizasyonda önemli dereceler elde ettiğini söyledi.
Kanonun güç gerektiren, zor ama keyifli bir doğa sporu olduğunu belirten Serkan Kakkaç, şöyle konuştu:"Dört yıldır milli takımdayım. İlk başlarda çok zor gelen kano, alıştıktan sonra keyif almaya başladığım bir spor oldu. Özellikle yarışlarda derece elde edince daha keyif almaya başladım. Uluslararası organizasyonlarda ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeye çalışıyorum. Türkiye şampiyonluğumun yanı sıra Avrupa'da dördüncülüğüm var. Bu spora merakı olan herkese kano yapmayı tavsiye ediyorum."Yıl içinde düzenlenecek uluslararası organizasyonlardaki hedeflerine değinen Serkan Kakkaç, "Bu yıl Akdeniz Oyunları ile Avrupa ve Dünya şampiyonalarına katılacağız. Bu yarışlarda madalya almayı hedefliyoruz. Yarışlarda en iyi dereceleri elde ederek bayrağımızı dünya arenasında göndere çektirmek istiyoruz. En önemli hedefim ise 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılıp ülkemin bayrağını dalgalandırmak." ifadelerini kullandı. - Hilal Avcı: "Hedefim madalya"Milli sporcu Hilal Avcı ise kanocu ağabeyini izleyerek bu spora merak sardığını dile getirdi.Altı yıldır kano sporu yaptığını ve dört senedir milli formayı giydiğini anlatan Hilal Avcı, şunları kaydetti:"İlk başta kadınlar için zor bir spor olduğunu düşündüm ama kanoya binip kürek çekmeye başladıktan sonra çok keyifli olduğunu keşfettim. Tüm kadınlara kano yapmayı tavsiye ediyorum. Kürek çekmek, su üzerinde durmak o kadar da zor değil. Kanoya ilk bindiğimde çok mutlu oldum. Yurt içi ve yurt dışında çok sayıda madalya kazandım. 23 yaş altında Avrupa'da ilk 8'de yer aldım. Yine 23 yaş altında dünyada 12'nci oldum. Bu yıl 23 yaş altında son senem olduğu için öncelikli hedefim, hem Avrupa hem Dünya Şampiyonası'nda madalya almak."Akdeniz Oyunları'nda da ellerinden geleni yapacaklarını dile getiren Hilal Avcı, "Her sporcunun olduğu gibi benim de en büyük hedefim, olimpiyatlara gitmek. Türk kadınının gücünü burada da gösterip şanlı bayrağımızı göndere çektirmek istiyorum." şeklinde görüş belirtti. - Kabakçı: "Güzel sonuçlar elde edeceğiz"Türkiye Kano Federasyonu Başkanı Alper Cavit Kabakçı, Köyceğiz'deki organizasyonda sporcuların performanslarını yakından görme fırsatı bulduklarını belirterek, ümit veren gençleri milli takım kamplarına alacaklarını aktardı.Kabakçı, "Köyceğiz'deki yarışların ardından yeni sporcularımızı da milli takıma alarak Bulgaristan'ın Plovdiv kentinde kampa göndereceğiz. Amacımız, öncelikle Akdeniz Oyunları daha sonra 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları. Özellikle bu yıl Gençlik Olimpiyatları'na katılabilmek için haftaya 4 genç sporcumuzla Barselona'da olacağız. İnşallah orada güzel sonuçlar elde ederiz ve kota alırız." diye konuştu. Son yıllarda özellikle Anadolu'da, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde kano sporuna ilginin arttığını anlatan Kabakçı, bu bölgelerdeki sporcu ve kulüp sayılarında büyük bir artış yaşandığını, amaçlarının kanoyu yurdun dört bir yanına yayarak, yetenekli gençleri keşfetmek olduğunu ifade etti.