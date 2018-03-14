Bayern Münih taraftarı stada geldi

-Görme engelli taraftarın sırada beklemesi



- İSTANBUL



- Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş maçında Beşiktaş'a konuk olacak olan Bayern Münih'in taraftarları yoğun güvenlik önlemleri altında Vodafone Park'a geldi. Taksim Gezi Parkı'nda toplanan Bayern Münih taraftarları, emniyetin aldığı yoğun güvenlik önlemleri altında karşılaşmanın oynanacağı Vodafone Park'a ulaştı. Alman taraftarlar, arama noktalarından geçtikten sonra misafir takım tribününe giriş yaptı. Bayern Münih taraftarlarının arasında Türk taraftarların olması da dikkatlerden kaçmadı. Görme engelli bir Alman taraftar da karşılaşmayı tribünden takip etmek için Almanya'dan Türkiye'ye geldi.

