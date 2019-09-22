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22 Eylül 2019 Pazar günü yayınlandı
Batman'da vatandaşlar sağlık için yürüdü Haberi

Batman'da vatandaşlar sağlık için yürüdü Haberi

Görüntü Dökümü

Dera 

- - Sağlık İçin Birlikte Yürüyelim’ toplanan vatandaşlardan detay
- - Sağlık İçin Birlikte Yürüyelim yürüyüşünden detay
- -Pankart açan gençlerden detay
- -Bisiklet ile spor yürüyüşüne katılan sporculardan detay
- -STK ve protokol detay
- -Miniklerin yürüyüşünden detay
- -Atatürk parkında toplanan sporcuların spor yapmalarından detay
- - Batman Gençlik Spor şube Müdürü Burak Eren röportaj
- -Atatürk parkında son bulan yürüyüşten detay
- -Genel detay

- BATMAN

- Batman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde, Herkes İçin Spor Federasyonu ile birlikte 81 ilde eş zamanlı 'Sağlık İçin Birlikte Yürüyelim' sloganıyla yürüyüş etkinliği düzenlendi.
3 yaşından 93 yaşına kadar her yaştan vatandaşın katılım sağladığı yürüyüş saat 14.00'te Batman Park AVM önünde başlayıp Atatürk Parkı'nda son buldu. ‘Sağlık İçin Birlikte Yürüyelim’ etkinliğinin Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri çerçevesinde yapıldığını belirten Batman Gençlik Spor Şube Müdürü Burak Eren, "Bugün yapmış olduğumuz etkinlik tüm Türkiye’de eş zamanlı yapılan Herkes İçin Spor Federasyonu Gençlik ve Spor Bakanlığımızın ile Gençlik Spor İl müdürlükleri bağlantısıyla yapılan bir yürüyüştür. Bunun amacı sağlık için beraber yürüyelim tüm Türkiye’de aynı zamanda yürüme amaçlı yapılmıştır. Gençlik spor yurtlarımız ilimizin protokolleri yürüyüşe katılmıştır. Bu yürüyüşün yapılma amacı sporu sevdirmek sporu her kesime yaymak hayatımızın içerisinde olabileceğini sağlık için spor yapabileceğimizi göstermektir. Bununla ilgili bütün spor tesislerimiz 24 saat halka açık hizmet vermektedir. 32 antrenör birlikte ücretsiz olarak kurslarımız devam etmektedir” dedi.
Yapılan etkinliğe Vali Yardımcısı Tuğba Polat, İl Genel Meclisi Başkanı Abdulvahap Akbaş, il protokolü ve binlerce genç katılım sağladı.
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