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14 Haziran 2018 Perşembe günü yayınlandı
Batman'da amatör spor kulüplerine destek

Batman'da amatör spor kulüplerine destek

- - Salondan ve katılımcılardan detaylar - Batman Valisi Ahmet Deniz'in konuşması - Yardım çekinin verilmesi - Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu Batman Başkanı Mahmut Akyol'un konuşması - Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü, Batman 'daki amatör spor kulüplerine 239 bin lira destek sağlandıBATMAN (AA) - Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü, Batman 'daki amatör spor kulüplerine 239 bin lira destek verildi.
Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğünce, 54 amatör spor kulübü için gönderilen 239 bin lira desteğin teslim edilmesi amacıyla Öğretmenevi'nde tören düzenlendi.
Vali Ahmet Deniz, törende yaptığı konuşmada, Batman 'da sporun her alanında başarılı olmak istediklerini söyledi.

Sporda altyapı yatırımlarına ağırlık verdiklerini belirten Deniz, şöyle konuştu:" Batman 'a yeni ve modern bir stat yapıyoruz. Stadın çimlerini serdik. İnşallah 2 - 3 ay sonra 15 bin kişilik stadımızda maç oynamaya başlayacağız. Batman 'da 30 bin lisansız sporcumuz ve 45 milli sporcumuz var. Bu sayı Batman için yetersizdir. Batman 'ın genç bir nüfusu var. Batman çok yetenekli çocukların olduğu bir şehirdir. Biz onlara imkan vereceğiz, onlar da başarılı olacak."Daha sonra Vali Deniz, 239 bin liralık çeki spor kulüplerine verdi.

15 Bin Kişi Milli Sporcu Allah Amatör Şili 

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