Başpehlivanlar Kırkpınar'da iddialı - ORDU

- Güreş antrenmanından detaylar - Başpehlivanlar Serhat Balcı, Abdullah Güngör ve Nedim Gürel'in açıklamaları Başpehlivanlar Kırkpınar'da iddialı - Edirne Belediyesi ev sahipliğinde 9 - 15 Temmuz'da 657'ncisi düzenlenecek Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne katılacak başpehlivanlar Serhat Balcı, Abdullah Güngör ve Nedim Gürel altın kemeri hedefliyor - Serhat Balcı:"Geçen yılki Kırkpınar'da çeyrek finalde yenilmiştim. Bu sene ilk hedefim yarı finale kalmak. Oradan da finale çıkıp altın kemeri alabilmek" - Abdullah Güngör:"Daha önce Kırkpınar'da dereceler yaptık. Hedefimiz Ordu 'ya altın kemeri getirebilmek" - Nedim Gürel:"Artık Kırkpınar'a hazırız. Ordu 'daki son kampımızı tamamlayıp Edirne'ye gideceğiz. Orada en iyisini yaparak geri geleceğiz"ORDU (AA) - Bu yıl 657'ncisi yapılacak Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne katılacak başpehlivanlar Serhat Balcı, Abdullah Güngör ve Nedim Gürel, altın kemeri hedefliyor.Edirne Belediyesi ev sahipliğinde 9 - 15 Temmuz'da gerçekleştirilecek Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri öncesi Ordu Büyükşehir Belediyesporlu güreşçiler Serhat Balcı, Abdullah Güngör ve Nedim Gürel hazırlıklarını sürdürüyor. Ordu Büyükşehir Belediyespor Kulübü Güreş Takımı ile 19 Eylül Stadı'nda Kırkpınar'a hazırlanan başpehlivanlardan Serhat Balcı, gazetecilere yaptığı açıklamada, minderde Avrupa ve dünya şampiyonluklarının bulunduğunu, Kırkpınar'da ise 2015 yılında başpehlivan üçüncüsü olduğunu söyledi.
Bu sene Kırkpınar'da Ordu Büyükşehir Belediyesi adına ikinci sefer güreşeceğini ifade eden Balcı, "Geçen yılki Kırkpınar'da çeyrek finalde yenilmiştim. Bu sene ilk hedefim yarı finale kalmak. Oradan da finale çıkıp altın kemeri alabilmek." dedi. Recep Kara ile Ordu 'yu 4 başpehlivanın temsil edeceğini aktaran Balcı, "Ekip olarak ise hedefimiz altın kemeri Ordu 'ya ve Karadeniz'e getirmek olacak. Bunun için çok çalıştık. İnşallah her şey istediğimiz gibi gider ve altın kemer bu sene Ordu 'ya gelir." diye konuştu. Serhat Balcı, pehlivanlara olan desteğinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz'a teşekkür ederek, Recep Kara'nın daire başkanlığını yaptığı spor kulübünün önemli başarılara imza atacağına inandıklarını vurguladı.Rakiplerini tek tek analiz ettiklerini ancak kendi performanslarının daha önemli olduğuna işaret eden Balcı, şu anki durumlarının gayet iyi olduğunu, herhangi bir sakatlık yaşanmaması durumunda başarılı olacaklarına inandıklarını kaydetti. - "64 başpehlivandan dördü Ordu 'dan"Başpehlivanlardan Abdullah Güngör ise 2014 yılında Kırkıpınar'ı üçüncülük ile tamamlandığını söyledi.
Ordu Büyükşehir Belediyesi adına güreştiklerini anımsatan Güngör, "Türkiye'de 64 başpehlivan var. Bunların dördü Ordu 'dan. Burada biz güzel bir ekip kurduk. Ordu 'yu Türkiye'nin her yerinde yapılan bütün organizasyonla temsil ediyoruz." dedi. Ordu 'da son hazırlıkları yaptıktan sonra Edirne'ye gideceklerini aktaran Güngör, "Hedefimiz Kırkpınar'da altın kemeri almak. Daha önce Kırkpınar'da dereceler yaptık. Hedefimiz Ordu 'ya altın kemeri getirebilmek." ifadesini kullandı.Güngör, 64 başpehlivandan hepsinin iddialı olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:"O gün gününde olan ve performansı iyi olan başarıya ulaşır ve kemerin sahibi olur. Ülkemizde 1 milyon 100 bin kişiye bir başpehlivan düşüyor. Bence 64 başpehlivanın hepsi de iddialı. Bazen hiç ummadığınız kişiye yenilebiliyorsunuz. Dolayısıyla bizim de hedefimiz 4 kişiden birisinin Ordu 'ya kemer getirmesi." - "Kırkpınar'a hazırız"Başpehlivan Nedim Gürel de çeşitli güreşlerde derecelerinin olduğunu hatırlatarak, "Recep Kara'nın tavsiyesi üzerine Ordu Büyükşehir Belediyespor ile anlaşma sağladık. Bizim liderimiz Recep Kara'dır." dedi. Türkiye'de çeşitli il ve ilçelerde düzenlenen güreşlerde Ordu 'yu temsil ettiklerini belirten Gürel, "Artık Kırkpınar'a hazırız. Ordu 'daki son kampımızı tamamlayıp Edirne'ye gideceğiz. Orada en iyisini yaparak geri geleceğiz." diye konuştu. Gürel, nasiplerinde olanı yaşayacaklarını ifade ederek, hak edenin kazanacağı bir Kırkpınar olmasını diledi.