Başpehlivan Kara altın kemeri 5. kez kazanmak istiyor - ORDU İzle
- Yağlı güreşlerden detay (arşiv görüntü) - Başpehlivan Recep Kara'nın konuşması - DetayBaşpehlivan Kara, altın kemeri 5. kez kazanmak istiyor - Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde 2004, 2007, 2008 ve 2016 başpehlivanı olma başarısı gösteren Ordu lu Recep Kara, altın kemerin 5. kez sahibi olmayı hedefliyor - Başpehlivan Kara: - "Bu sporu 8 yaşından beri yapıyorum. Bakıldığında 28 yıldır da bu sporla ilgileniyorum. 36 yaşındayım ve artık kariyerimin de sonlarına yaklaştım. Bu işi zirvede noktalamak istiyorum"ORDU (AA) - HAYATİ AKÇAY - Ordu lu başpehlivan Recep Kara, 657. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde altın kemeri 5. kez kazanmak istiyor.Kırkpınar'da 2004, 2007, 2008 ve 2016 başpehlivanı olan Kara, Edirne Sarayiçi Er Meydanı'nda düzenlenecek 657. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri için hazırlıklara başladı. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde altın kemer hedefine ulaşmak için çalışan Kara, 5. kez aynı sevinci yaşamayı hedefliyor.Başpehlivan Kara, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 657. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin temmuz ayının ilk haftasında gerçekleştirileceğini söyledi.
Kırkpınar'da Ordu Büyükşehir Belediyesi adına güreşeceğini belirten Kara, "Geçmiş yıllarda 4 kez altın kemer sevinci yaşamıştım. Bu yıl da aynı sevinci yaşamak istiyorum. Geçmişte elde ettiğim bilgi, birikim ve tecrübeyi inşallah sahaya yansıtarak sonuca ulaşmak istiyorum." dedi. Kırkpınar öncesi hazırlık kamplarının İstanbul'da gerçekleştirildiğini, hazırlıkların çok zorlu geçtiğini anlatan Kara, Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin zamanı yaklaştıkça çalışmalarını Ordu 'nun 2 bin rakımlı Çambaşı ve Perşembe yaylalarında sürdüreceğini ifade etti. Kara, dört defa altın kemeri kazandığını, dört sefer ise finalde kaybettiğini anımsatarak, "Toplamda cumhuriyet tarihinde en fazla kürsü yapan sporcular arasındayım. Şükürler olsun ki bugünleri gördük. Bu işi çok seviyorum. Yaptığımız mesleğin zorluğunu da çok iyi biliyoruz. Sonuçta çalıştığımız için başarı geliyor." diye konuştu. Kırkıpınar'da 21 yıldır güreştiğini dile getiren Kara, "Bu yıl 22. yılım olacak. Baş kategorisinde 14'üncü yılım oldu. Bu sporu 8 yaşından beri yapıyorum. Bakıldığında 28 yıldır da bu sporla ilgileniyorum. 36 yaşındayım ve artık kariyerimin de sonlarına yaklaştım. Bu işi zirvede noktalamak istiyorum." değerlendirmesinde bulundu. - "Karadeniz - Akdeniz çekişmesi olur"Recep Kara, Kırkpınar'da zorlu rakipleri olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:"Baş kategorinde güreşen 70 pehlivan var. Bu pehlivanların hepsi birbirinden zorlu rakipler. Bakıldığı zaman şartlar da çok zorlaştı. Artık herkes bu işin bilimsel antrenmanını ve her türlü takviyesini yapıyor. Aynı zamanda kulüp ve sporcu sayısı da her geçen yıl artıyor. Bu sene yine geçen yıllarda olduğu gibi Akdeniz - Karadeniz çekişmesi olur. Uzun yıllardır da bu böyle. Akdeniz Bölgesi'nde İsmail Balaban, Ali Gürbüz, Orhan Okulu ve Mehmet Yeşil Yeşil gibi güreşçiler var. Bunun yanında yeni güreşçiler mevcut. Karadeniz Bölgesi'nde de Serhat Balcı, Şaban Yılmaz, Abdullah Güngör ve Fatih Atlı gibi pehlivanlar var. İnşallah bu yıl Karadeniz yılı olacak. Temennimiz altın kemerin bu yıl Karadeniz'e gelmesidir."Başpehlivan Kara, Kırkpınar'da kendisinin yanı sıra Ordu Büyükşehir Belediyesini Serhat Balcı, Nedim Gürel ve Abdullah Güngör'ün de en iyi şekilde temsil edeceğini sözlerine ekledi.