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30 Haziran 2019 Pazar günü yayınlandı
Basketbolda milli maçın ardından - NİŞ

Basketbolda milli maçın ardından - NİŞ

- Basın toplantısından detaylar - A Milli Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Ceyhun Yıldızoğlu açıklaması - Milli basketbolcu Pelin Derya Bilgiç açıklamasıBasketbolda milli maçın ardından - A Milli Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Ceyhun Yıldızoğlu:"İstediğimiz gibi bir turnuva geçiremedik"NİŞ (AA) - A Milli Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Ceyhun Yıldızoğlu, grup aşamasında elendikleri 2019 FIBA Avrupa Şampiyonası'nda istedikleri gibi bir turnuva geçiremediklerini söyledi.

Yıldızoğlu, Macaristan'ı 59 - 58 yendikleri maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, çeyrek finale kalmayı daha önce garantileyen Macaristan'ın şampiyonada çok iyi iş çıkardığını belirterek, rakiplerini başarısından dolayı tebrik etti."İstediğimiz gibi bir turnuva geçiremedik." diyen Yıldızoğlu, "Bu turnuvadan ülkemiz adına çok iyi dersler çıkartıp gelecek yıllar için hem altyapıda hem de üstyapıda büyük reformlar yapabilirsek, buranın tatlı bir anı olarak kalabileceğini düşünüyorum." şeklinde konuştu.
Türk kadın basketbolunda geçmişte önemli işler yapan başarılı jenerasyonun üzerine yenilerini getirmeye çalıştıklarını kaydeden Yıldızoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:"Aksaklıklar var. O şartlarda Türkiye liginde oynayan yabancı sayısı çok azdı. Gittikçe yükselen bir yabancı sayısı var. Çocuklar, kulüplerinde yeterince sorumluluk alamıyor. Burada kimseyi suçlamıyorum, ben de kulübümde aynısını yapıyorum. Dolayısıyla şapkayı önümüze koyacağız. Türk basketbolu için konuşulacak, tartışılacak ve yapılacak çok şey var."Yıldızoğlu, 30 yıldır kadın basketboluna hizmet ettiğini belirterek, "Ülkem için her zaman her seviyede hizmet ettim, etmeye devam edeceğim. Benim için yeri önemli değil." ifadelerini kullandı.Milli basketbolcu Pelin Derya Bilgiç, şampiyonanın kendileri için çok iyi geçmediğini kaydederek, "Galibiyetle bitirdiğimiz için mutluyuz. Bu turnuvada gördüğümüz şeylerden dolayı hem mental hem de fiziksel olarak kendimizi daha fazla geliştirmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.Macaristan'ın başantrenörü Norbert Szekely, Türkiye maçının kendileri için çeyrek final öncesi bir sınav olduğunu belirterek, "Bizim için iyi bir maç oldu. Çok fazla oyuncumuz süre aldı. Turnuvada daha en az iki maçımız var, en azından birini kazanmak istiyoruz." diye konuştu.
Macar basketbolcu Debora Dubei de Türkiye'ye karşı iyi bir oyun çıkardıklarını ve iyi savunma yaptıklarını kaydederek, her maç üstüne koyarak daha iyi bir takım olacaklarını sözlerine ekledi.Şampiyonada C Grubu'nda mücadele eden ay - yıldızlılar, bir galibiyet ve iki yenilgiyle organizasyona veda etti. Macaristan grubu lider tamamlayıp doğrudan çeyrek finale kalırken, gruptaki diğer takımlar İtalya ve Slovenya çeyrek final için eleme maçı oynamaya hak kazandı.

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