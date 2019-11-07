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07 Kasım 2019 Perşembe günü yayınlandı
Basketbolda maçın ardından - BALIKESİR

Basketbolda maçın ardından - BALIKESİR

- Teksüt Bandırma Başantrenörü Hakan Demir'in açıklaması - Hakan Demir'in açıklamasının tercüme edilmesi - AEK Başantrenörü İlias Papatheodorou'nun açıklaması - İlias Papatheodorou'nun açıklamasının tercüme edilmesiBasketbolda maçın ardından - Teksüt Bandırma Başantrenörü Hakan Demir:"AEK her alanda bize karşı üstün bir oyun oynadı. Biz buna cevap veremedik. İyi performans sergileyemedik" - AEK Başantrenörü Ilias Papatheodorou:"Zor bir maç olacağını biliyorduk. Bu tarz atmosferlerde nasıl oynanacağını bilen bir ekibiz"BALIKESİR (AA) - Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi B Grubu'nun 4. haftasında Yunanistan temsilcisi AEK'ya 68 - 50 mağlup olan Teksüt Bandırma'nın başantrenörü Hakan Demir, iyi performans sergileyemedikleri için maçı kaybettiklerini söyledi.

Demir, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, rakiplerini oynadığı oyundan dolayı kutladı."Artık söylenecek çok bir şey yok." diyen Demir, "AEK her alanda bize karşı üstün bir oyun oynadı. Biz buna cevap veremedik. İyi performans sergileyemedik. Zorlu bir fikstürden geldik. Böyle inişler ve çıkışlar böylesine genç bir takımda her zaman olabilir. Bu iniş ve çıkışları en kısa zamanda telafi edip, önümüzdeki maçlarımızda daha iyi performans ortaya koyarak yolumuza devam etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.AEK Başantrenörü Ilias Papatheodorou ise zor bir maç olacağını bilerek sahaya çıktıklarını dile getirdi.Tüm oyuncularını oynadıkları basketboldan dolayı kutlayan Papatheodorou, şöyle konuştu:"Zor bir maç olacağını biliyorduk. Bu tarz atmosferlerde nasıl oynanacağını bilen bir ekibiz. Bu seviyelerde yer alan, basketbol kültürü olan bir takıma karşı oynadık. Geçen hafta çok iyi bir sonuç aldılar. Benim için önemli olan, her oyuncumdan katkı aldım. Farklı silahları olan bir takıma karşı oynadık. Yolumuza lig maçımızla devam edeceğiz."

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