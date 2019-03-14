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14 Mart 2019 Perşembe günü yayınlandı
Basketbolda maçın ardından - BALIKESİR

Basketbolda maçın ardından - BALIKESİR

- Banvit Başantrenörü Hakan Demir'in konuşmasıBasketbolda maçın ardından - Banvit Başantrenörü Hakan Demir: "Sahada hak ettiğimizi alamadık. Takımım bu turu geçmeyi hak etti" - Brose Bamberg Başantrenörü Federico Perego: "Çok olağanüstü, sıra dışı bir atmosferde oynadık. İyi bir oyun ortaya koyduk"BALIKESİR (AA) - Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında Alman temsilcisi Brose Bamberg'e 88 - 85 yenilerek elenen Banvit'in başantrenörü Hakan Demir, "Sahada hak ettiğimizi alamadık. Takımım bu turu geçmeyi hak etti." dedi.
Demir, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, Şampiyonlar Ligi'ne veda ettikleri için üzgün olduklarını söyledi.

Karşılaşmada hakemlerin yanlış kararlar verdiğini ifade eden Demir, "Sahada hak ettiğimizi alamadık. Takımım bu turu geçmeyi hak etti. Ancak hakemler pozisyonu izlese de yanlış kararlar verdi. İzlemedikleri pozisyonda ise bizim olması gereken topu onlara verdi. Bu, Şampiyonlar Ligi için utanç verici. 2019 yılındayız, 60'larda değiliz. Sahada sadece İtalyan bayrağı vardı. Ne demek istediğimi anlamışlardır." diye konuştu.
- Brose Bamberg cephesiBrose Bamberg Başantrenörü Federico Perego da anlamlı bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Takımıyla gurur duyduğunu belirten İtalyan teknik adam Perego, "Çok olağanüstü, sıra dışı bir atmosferde oynadık. İyi bir oyun ortaya koyduk. Maç sonunda hata yapmadık. Kritik serbest atışları da sayıya çevirdik." ifadelerini kullandı.

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