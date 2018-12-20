Basketbolda Elazığ’ın kızları Süper Lig istiyor

-Antrenör Hakan Acer'in açıklamaları

-Orçun Coşkun'un açıklamaları

-Deniz Üstün'ün açıklamaları

-Abigail'in açıklamaları

-Genel detay



- - 1. Lig'de üst üste galibiyetler alan Elazığ İl Özel İdare, Süper Lig için mücadele veriyor ELAZIĞ



- Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde üst üste 9 galibiyet alan Elazığ İl Özel İdare, Süper Lig için mücadele veriyor. Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi’nde yer alan Elazığ İl Özel İdare, gözünü Süper Lig’e dikti. Uzun yıllardır 1. Lig'de bulunan Elazığ ekibi, bu sezon tamamen farklı bir görünüme büründü. Elazığ’la özdeşleşen bordo-beyazlı renklere bürünen takımda Süper Lig patentli bir çok isim yer alıyor. Ligde geride kalan 12 haftada 9 galibiyet alarak sevenlerini üzmeyen bordo-beyazlı takım, sezon sonu kupayı Elazığ'a getirmeyi hedefliyor. Ligin 13. haftasında oynayacakları Akdeniz Üniversitesi karşısında zor bir maçın kendilerini beklediğini belirten İl Özel İdare Başantrenörü Hakan Acer, “Sayı ortalamaları çok yüksek. Sayı avantajları da var. Bir kısa yabancı oyuncuları var, her maç 35-40 sayı atıyor. Potansiyelli bir takım. Müdafaa yapmadığımız zaman sıkıntı yaşayacağımızı biliyoruz. Antrenmanlarda da müdafaaya çok çalışıyoruz. Fena çalışmıyoruz ama üç tane sakatımızın olması bizleri düşündürüyor. Çok 5’e 5 oynamıyoruz, biraz onun sıkıntısını yaşıyoruz. Onun dışında işler yolunda. Akdeniz Üniversitesi maçı bizim için zor olacak” dedi.

Hakan Acer: “Büyük hayalleri olan bir takım” Ligin başından beri hedeflerinin şampiyonluk olduğuna dikkat çeken Acer, “Ne olursa olsun Elazığ’ı Süper Lig'e taşımak istiyoruz. Hem altyapısıyla, hem de üst yapısıyla büyük hayalleri olan bir takım. Büyük hayalleri gerçekleştirmek için çok insan emek veriyor. Yöneticilerimiz, kulüp çalışanlarımız, altyapımız ve taraftarlarımız bunu hak ediyor. İnşallah sezon sonu süper ligde olacağımızı düşünüyoruz ve bende buna çok inanıyorum” ifadelerini kullandı. Takımdaki durumun gayet iyi olduğunu dile getiren Kulüp Basın Sözcüsü Orçun Coşkun, “Süper Lig hedefi ile başladık. Yara alsak da hedefimizden şaşmadık. İnşallah sezon sonunda hedefimize ulaşacağız. Takımımızın performansı yabancı oyuncu ile daha da arttı. Takımımızın performansından memnunuz. İnşallah daha da iyi olacağız, beklentimiz o yönde. Artık Elazığ’ın takımı olma hüviyetini kazandık. Maç günleri oturacak yer bulamıyoruz. Salonumuzu büyütme vaktimiz geldi, inşallah Süper Lig'de daha büyük bir salonumuz olacak. Ligde bizi ve Çankaya Üniversitesi'ni favori görüyoruz. Spor severler bizleri desteklemeye devam etsinler” diye konuştu.

Deniz Üstün: "Kupayı Elazığ’a getirmek istiyoruz” Çalışmalarının yoğun geçtiğini belirten genç oyun kurucu Deniz Üstün, “Hafta sonu bizi çok zorlu bir maç bekliyor. Maçı mağlubiyet almadan geçmemiz lazım. Sıralama bizim için çok önemli . Umarım hafta sonu maçı alacağız. Hedefimiz şampiyonluk, inşallah sezon sonu o kupayı Elazığ’a getirmek istiyoruz” şeklinde konuştu.

Akdeniz Üniversitesi maçına hazırlandıklarını dile getiren Kanadalı pivot Abigail de, “Rakiplere karşı ne yapıyorsak bu haftada da onu yapacağız. Şampiyon olmak istiyoruz her maç bizim için çok önemli. Elazığ’ı gerçekten çok seviyorum. Güzel bir şehir, tesisler ve kulüp gerçekten çok güzel. Harput’a gitme fırsatım oldu gayet iyiydi" ifadelerini kullandı.

