Basketbolcu rektör çıktığı maçta 14 sayı atıp, 12 asist yaptı İzle

- Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, gençlere örnek olmak amacıyla basketbol lisansı çıkartıp ilk resmi maçını İzmir Büyük Erkekler Basketbol Ligi müsabakasında, Mavi Ege Spor Kulübü’ne karşı oynadı. Budak, takımının farklı galibiyetle kazandığı maçta 14 sayı, 12 asistle katkı sağladı. Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, öğrencileri spora özendirmek adına Ege Üniversitesi Gençlik ve Spor Kulübü bünyesinde kurulan basketbol kulübünde sporcu lisansı çıkardı. Budak, lisans çıkartmasının ardından ise takımla ilk maçına çıktı. İzmir Büyük Erkekler Basketbol Ligi müsabakasındaki karşılaşmada Rektör Budak, adeta profesyonel basketbolcuları aratmadı. Performansıyla dikkat çeken Budak, takımının 76-45 galip geldiği maçta 14 sayı ve 12 asistlik katkı sağladı. Örnek olması için sahaya çıktı Üniversite rektörünün üniversite takımında yer alarak amatör kümedeki maçlarda sahaya çıkmasının gençlere örnek olmak adına önemli olduğunu söyleyen Prof. Dr. Budak, "Biz de bu davranışımızla tarihe not düştüğümüze inanıyorum. Ege Üniversitesi Gençlik ve Spor Kulübünü yeniden yapılandırdık ve branşları oluşturduk. Ben de Ege Üniversitesi Rektörü olarak basketbol branşında lisans çıkarttım ve amatör kümede yarışmaya başladık. Yönetim olarak bizim temel amacımız üniversitelerde diploma eğitiminin yanı sıra öğrencilerimiz spor yaşamlarının da aktif olmasını sağlamak. Eğer spora yeteneği varsa mezun olduktan sonra profesyonel sporcu olarak yoluna devam etmesini istiyoruz. Bu çalışmalar, Gençlik ve Spor Bakanlığımızın nezdinde diğer üniversitelerde ve hatta lise ve ortaöğretim düzeyinde yürütülüyor. Bunlara dikkat çekmek istiyoruz. Ege Üniversitesi olarak bunu yapabilecek gücümüz var. 70 bin civarında öğrenci ve 11 bin çalışan ile yaklaşık 100 bin kişilik bir kampüsten bahsediyoruz. Her dalda sporcu, doktor, mühendis, öğretmen yetiştirebiliriz. Spor Bilimleri Fakültemizin de bu konuda çok ciddi katkıları var. Öğrencilerimize, birlikte oynama fırsatını bana verdikleri için teşekkür ediyorum. Bugün burada bir üniversite rektörünün üniversite takımında yer alarak amatör kümedeki maçlarda sahaya çıkmasıyla da tarihe bir not düştük" diye konuştu.