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15 Eylül 2019 Pazar günü yayınlandı
Basketbol: Gloria Kupası - Teksüt Bandırma: 88 – Galatasaray Doğa Sigorta: 71 - ANTALYA

Basketbol: Gloria Kupası - Teksüt Bandırma: 88 – Galatasaray Doğa Sigorta: 71 - ANTALYA

- Teksüt Bandırma - Galatasaray Doğa Sigorta maçından görüntülerBasketbol: Gloria Kupası - Teksüt Bandırma: 88 - Galatasaray Doğa Sigorta: 71ANTALYA (AA) - Erkek basketbol takımları arasında düzenlenen Gloria Kupası'nda Teksüt Bandırma, Galatasaray Doğa Sigorta'yı 88 - 71 yendi. Antalya 'nın Belek Turizm Merkezi'ndeki Gloria Sport Arena'nın ev sahipliğinde bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen turnuvanın son gününde Teksüt Bandırma, Galatasaray Doğa Sigorta ile karşı karşıya geldi.Maçın ilk periyodu 24 - 16 Teksüt Bandırma'nın üstünlüğü ile biterken, Teksüt Bandırma devreyi de 44 - 38 önde kapattı.Maçın üçüncü periyodu 61 - 61 eşitlikle sona ererken, Teksüt Bandırma maçı 88 - 71 kazandı.Bu sonuca göre Teksüt Bandırma turnuvayı üçüncü, Galatasaray Doğa Sigorta ise dördüncü olarak tamamladı.

Basketbol 

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