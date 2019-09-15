Basketbol: Gloria Kupası - Teksüt Bandırma: 88 – Galatasaray Doğa Sigorta: 71 - ANTALYA
- Teksüt Bandırma - Galatasaray Doğa Sigorta maçından görüntülerBasketbol: Gloria Kupası - Teksüt Bandırma: 88 - Galatasaray Doğa Sigorta: 71ANTALYA (AA) - Erkek basketbol takımları arasında düzenlenen Gloria Kupası'nda Teksüt Bandırma, Galatasaray Doğa Sigorta'yı 88 - 71 yendi. Antalya 'nın Belek Turizm Merkezi'ndeki Gloria Sport Arena'nın ev sahipliğinde bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen turnuvanın son gününde Teksüt Bandırma, Galatasaray Doğa Sigorta ile karşı karşıya geldi.Maçın ilk periyodu 24 - 16 Teksüt Bandırma'nın üstünlüğü ile biterken, Teksüt Bandırma devreyi de 44 - 38 önde kapattı.Maçın üçüncü periyodu 61 - 61 eşitlikle sona ererken, Teksüt Bandırma maçı 88 - 71 kazandı.Bu sonuca göre Teksüt Bandırma turnuvayı üçüncü, Galatasaray Doğa Sigorta ise dördüncü olarak tamamladı.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım