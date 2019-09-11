Basketbol: Gloria Kupası - Anadolu Efes: 100 - Zalgiris Kaunas: 98 - ANTALYA
- Anaolu Efes - Zalgiris Kaunas maçından görüntüler - Seyirci görüntüsüBasketbol: Gloria Kupası - Anadolu Efes: 100 - Zalgiris Kaunas: 98ANTALYA (AA) - Erkek basketbol takımları arasında düzenlenen Gloria Kupası'nda Anadolu Efes, Zalgiris Kaunas'ı 100 - 98 yendi. Antalya 'nın Belek Turizm Merkezi'ndeki Gloria Sport Arena'nın ev sahipliğinde bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen turnuvanın ikinci maçında Anadolu Efes ile Litvanya temsilcisi Zalgiris Kaunas karşı karşıya geldi.Anadolu Efes, ilk periyotu 3 sayı farkla önde kapatmasına rağmen devreye 42 - 44 geride girdi.Üçüncü periyot 67 - 67, dördüncü periyot 88 - 88 berabere sona erdi. Anadolu Efes, uzatma periyotunda rakibini 100 - 98 mağlup etti.Turnuva, 15 Eylül'de sona erecek.
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