Basketbol - Beşiktaş Sampo Japan-Afyon Belediyespor maçın ardından - AFYONKARAHİSAR
- Basketbol - Beşiktaş Sampo Japan - Afyon Belediyespor maçının ardından - Beşiktaş Sampo Japan Başantrenörü Dusko Ivanovic'in konuşması - Başantrenörü Can Sevim'in konuşmasıBasketbolda maçın ardından - Beşiktaş Sompo Japan Başantrenörü Dusko Ivanovic:"Bizim için önemli bir maçtı ve kazandık"AFYONKARAHİSAR (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde Afyon Belediyespor’u 82 - 79 mağlup eden Beşiktaş Sompo Japan’ın başantrenörü Dusko Ivanovic, "Bizim için önemli bir maçtı ve kazandık." dedi. Ivanovic, maçtan sonra katıldığı basın toplantısında, maçı kazandıkları için mutlu olduğunu söyledi.
Maçın ilk yarısında oyuncularının enerjisinin olmadığını dile getiren Ivanovic, şöyle konuştu:"Maça odaklanamadık ve bunun sonucunda da çok hata yaptık. Ama ikinci yarı çok iyi mantaliteyle oynadık. Özellikle savunma kısmında çok iyiydik. Bizim için önemli bir maçtı ve kazandık."
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