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07 Nisan 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Basketbol - Banvit-Sakarya Büyükşehir Belediyespor maçının ardından - BALIKESİR

Basketbol - Banvit-Sakarya Büyükşehir Belediyespor maçının ardından - BALIKESİR

- Basketbol - Banvit - Sakarya Büyükşehir Belediyespor maçının ardından - Banvit’in başantrenörü Sasa Filipovski'nin açıklaması - Sakarya Büyükşehir Basketbol Başantrenörü Burak Selçuk Ernak'ın açıklamasıBasketbolda maçın ardından - Banvit Başantrenörü Filipovski: - "Zor seyahatlerin üzerine bu maça çıktık. Takımım enerjiyi ve motivasyonu iyi bir şekilde sahaya koydu ve galibiyeti aldık" - Sakarya Büyükşehir Belediyespor Başantrenörü Ernak: - "Haklı bir galibiyet aldılar. Hem de iyi basketbol oynadılar"BALIKESİR (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 24. haftasında Sakarya Büyükşehir Belediyespor'u 75 - 66 mağlup eden Banvit'in başantrenörü Sasa Filipovski, enerji ve motivasyonu sahaya iyi yansıtarak maçı kazandıklarını söyledi.

Filipovski, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, oyuncularını tebrik ederek, önemli bir galibiyete imza attıklarını belirtti.
Sakarya temsilcisinin iyi bir takımı ve koçu olduğuna dikkati çeken Filipovski, şöyle konuştu:"Açıkçası bu maçtan önce yeterli enerjiyle oynayabileceğimiz konusunda kafamda soru işaretleri vardı. Zor bir takvimden geliyoruz. Zor seyahatlerin üzerine bu maça çıktık. Takımım enerjiyi ve motivasyonu iyi bir şekilde sahaya koydu ve galibiyeti aldık. Yedi haftamız kaldı, bundan sonraki maçlarda yine konsantremizi sürdürüp play - off'a girebileceğimiz en iyi yerden girmek istiyoruz. Önce play - off'a girmeyi başarmak, sonra da en iyi yeri yakalamak istiyoruz. Bugün buraya gelip bizi destekleyen taraftarlara da çok teşekkür ediyorum." - Sakarya Büyükşehir Belediyespor cephesiSakarya Büyükşehir Belediyespor Başantrenörü Selçuk Ernak da Banvit'i aldıkları galibiyetten dolayı kutladı.Zor bir maçı geride bıraktıklarını vurgulayan Ernak, "Haklı bir galibiyet aldılar. Hem de iyi basketbol oynadılar. Biz de sakatlarımızın iyileşmesiyle geri kalan son haftalarda ligi en iyi yerde bitirmeye çalışacağız." ifadelerini kullandı.

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