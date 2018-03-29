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29 Mart 2018 Perşembe günü yayınlandı
Basketbol - Banvit-AS Monaco maçının ardından - BALIKESİR Video

Basketbol - Banvit-AS Monaco maçının ardından - BALIKESİR Video

- Banvit - AS Monaco maçının ardından - Banvit Basketbol takımı Başantrenörü Sasa Filipovski'nin basın toplantısı - AS Monaco takımı başantrenörü Zvezdan Mitrovic'in basın toplantısıFIBA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final 1.maçıBanvit Basketbol takımı Başantrenörü Sasa Filipovski: "İkinci maçta sayı farkını yakalayıp Final Foura kalmak istiyoruz”BALIKESİR (AA) – Banvit Basketbol takımı Başantrenörü Sasa Filipovski, FIBA Şampiyonlar Ligi 1. Maçında85 - 77 mağlup oldukları AS Monaco maçını ardından yapılan basın toplantısında ikinci maçta sayı farkını yakalayıp Final Foura kalmak istediklerini söyledi.

Filipovski şu açıklamada bulundu:“İki maçı birer maç olarak düşünürsek eğer, bugün ilk yarıda kötü oynayan taraf bizdik. Onları salonunda daha iyi oynayıp , daha iyi hazırlanarak ikinci maçta istenilen sayı farkını yakalayıp final foura kalmak istiyoruz.AS Monaco takımı başantrenörü Zvezdan Mitrovic de kazandıkları maçaın ardından yapılan basın toplantısında Banvit’i yenmenin zor olduğunu söyledi.

Mitrovic “ Geçen senede onlara karşı burada oynamıştık. Yine geçen sene kendi evinde Alman takımına kaybetmişti. Ancak rövanşta istenilen sayı farkına ulaşıp, Final Four’a kalmayı başarmıştı. Bu senaryonun yeniden yaşanmasına izin vermememiz ve kafamızda 0 - 0 başlamamız lazım “dedi.

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