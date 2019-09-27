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27 Eylül 2019 Cuma günü yayınlandı
Başkentte 7 yıl sonra derbi heyecanı - ANKARA

Başkentte 7 yıl sonra derbi heyecanı - ANKARA



: - MKE Ankara gücü takımının antrenmanından görüntüler - MKE Ankara gücü Teknik Direktörü Metin Diyadin'in antrenmanı izlemesi - MKE Ankara gücü Teknik Direktörü Metin Diyadin'in konuşmasıBaşkentte 7 yıl sonra derbi heyecanı - MKE Ankara gücü Teknik Direktörü Metin Diyadin:"Bizim için ligde kim olursa olsun puan veya puanlar almak durumundayız" - "Yıllarca Gençlerbirliği'nde oynadık. Daha sonra Denizlispor'da, Fenerbahçe'de oynadığımda da rakip olduk. Gençlerbirliği'ne gol de attık"ANKARA (AA) - ÖMER HAKAN KİBAR - MKE Ankara gücü Teknik Direktörü Metin Diyadin, Süper Lig'de Gençlerbirliği ile pazar günü oynayacakları başkent derbisini kaybetmemeleri gerektiğini söyledi.

Beştepe Tesisleri'nde, başkent derbisi öncesinde AA muhabirine açıklamalarda bulunan Metin Diyadin, "Biz kısa bir süre önce geldik. Bizim için ligde kim olursa olsun puan veya puanlar almak durumundayız." dedi.
Ligde geçen hafta oynadıkları Fenerbahçe maçında futbolun doğrularını sahaya yansıttıklarını dile getiren tecrübeli teknik direktör, "Fenerbahçe maçında hem istek olarak, hem de çok doğru oynadığımızı düşünüyorum. Puan alabileceğimiz bir maçtan da maalesef mağlup olarak ayrıldık. Oyuncularımın maçtaki isteği arzusu çok iyiydi. Oyun planlamasını ve kurgusunu da çok doğru yapmaya çalıştılar. Bunun üstüne koyarak devam etmemiz lazım. Fenerbahçe maçıyla kalmaması lazım. Çünkü o maçların konsantrasyonu farklı olur. Onu devam ettirmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.Derbide rakibin Gençlerbirliği olduğunu hatırlatan teknik direktör Diyadin, "Bizim için ligde kim olursa olsun puan veya puanlar almak durumundayız. Fenerbahçe maçı ciddiyeti gibi hazırlanıp, o isteği, o coşkuyu devam ettirmek durumundayız. Bizi ayakta tutan odur diye düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu. - "İnşallah kazanan biz oluruz"MKE Ankara gücü Teknik Direktörü Metin Diyadin, yıllarca Gençlerbirliği'nde forma giydiğini ifade etti.
Teknik direktör Diyadin, şöyle devam etti:"Yıllarca Gençlerbirliği'nde oynadık. Daha sonra Denizlispor'da, Fenerbahçe'de oynadığımda da rakip olduk. Gençlerbirliği'ne gol de attık. Şimdi de rakibiz. İnşallah kazanan biz oluruz. İhtiyacımız da var. Hem moral açısından, hem de geçen haftaki güzel oyunu devam ettirme açısından. Mevcut şartlarda daha da önemli. Onun için o bilinçle hazırlanıyoruz."Metin Diyadin, takımın son durumuyla ilgili olarak da, "Cebrail Karayel sakat. 5 - 6 hafta yok. Hector Canteros olmayabilir. Wilfred Moke sakat. Onu tedavi edeceğiz. Kadronun sınırlı olduğunu biliyorsunuz." diyerek sözlerini tamamladı.

Muhabir Teknik Direktör Başkent Rektör Pazar Günü 

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