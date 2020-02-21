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21 Şubat 2020 Cuma günü yayınlandı
Başkanlar, İstanbul Valiliği’nde bir araya geldi

Başkanlar, İstanbul Valiliği’nde bir araya geldi

Başkanların giriş görüntüleri

Dera Toplantı 

-Valilik binasından detay görüntüler

- İSTANBUL

- Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ile Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor kulüplerinin başkanları, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’nın daveti üzerine valilikte bir araya geldi. Dört büyük spor kulübünün başkanları, bu hafta oynanacakları karşılaşmalar öncesinde İstanbul Valiliği’nde buluştu. Uzun süredir buluşmaları beklenen başkanlar, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’nın daveti üzerine bir araya geldi. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ve Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu toplantı için valilik binasına giriş yaptı.
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