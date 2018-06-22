Başkan Şahin: “Kulübümüzün arkasında olacağız”

-Forma hediyesi

-GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR(KULÜP KAMERASI)



- SAMSUN



- Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, Samsunspor Kulübü Başkanı İsmail Uyanık’ı ziyaret etti. Başkan Şahin bir se önce kendisini ziyarete gelen Samsunspor Kulüp Başkanı İsmail Uyanık ve yönetim kurulu üyelerine iadeyi ziyarette bulundu. Kulüp tesislerinde samimi bir havada gerçekleşen ziyaret sırasında Kulüp Başkanı Uyanık, Başkan Şahin’e yönetim olarak yaptıkları çalışmalar ve hazırlıklar konusunda bilgi verdi. Başkan Şahin ise Samsunspor’un Samsun’un öne çıkan markası ve en önemli değerlerinden birisi olduğunu belirterek, “Hepimiz Samsunspor’un çok daha iyi yerlere layık olduğunu ve bunu başarabilecek kapasiteye de sahip olduğunu çok iyi biliyoruz. Yeni yönetimin tecrübesi ve azmiyle bunu başaracağına da gönülden inanıyoruz. Biz tüm Samsun olarak spor kulübümüzün arkasında olacağız. Beklentimizde ümitlerimiz de yüksek. Bu hedeflerin gerçekleşmesi adına Samsun Büyükşehir Belediyesi olarak elimizdeki imkânlarla yanlarında olmaya devam edeceğimizi söylemek isterim. El ele vererek Samsunsporumuzu güzel günlerine yeniden kavuşturmak için çaba göstereceğiz. Sayın Uyanık ve ekibini de bir kez daha tebrik ediyor ve başarılar diliyorum” diye konuştu.

Ziyaret sırasında Kulüp Başkanı Uyanık tarafından Başkan Şahin’e isminin yazılı olduğu Samsunspor forması, Samsunspor logolu futbol topu ve Samsunspor tarihinin yer aldığı bir kitap hediye edildi.

