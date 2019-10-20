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20 Ekim 2019 Pazar günü yayınlandı
Başkan Çetin’den, Fenerbahçe maçı sonrası hakemlere ağır eleştiri

Başkan Çetin’den, Fenerbahçe maçı sonrası hakemlere ağır eleştiri

Başkan Çetin açıklama

- - “Böyle bir haksızlık bir daha eğer bu kulübün başına gelirse bu insanları burada kimse durduramaz” DENİZLİ

Lyon 


- Sahasında Fenerbahçe’ye 2-1 mağlup olan Denizlispor’da Kulüp Başkanı Ali Çetin, maçın hakemlerine yüklenerek, “Emin olsunlar ki 1 milyon 100 bin nüfuslu bu şehir buraya bunların başına yıkar. Böyle bir haksızlık bir daha eğer bu kulübün başına gelirse bu insanları burada kimse durduramaz” dedi.
Süper Lig’in 8. haftasında Denizlispor sahasında Fenerbahçe’ye 2-1 mağlup oldu. Karşılaşma sonrası açıklamalarda bulunan Denizlispor Kulüp Başkanı Ali Çetin, hakemleri ağır bir şekilde eleştirerek, "13 ay oldu ben yönetime geleli. Başkan olarak bugüne kadar hiç böyle konuşmadım artık bu vicdanın son noktası yazıklar olsun. Bu insanlar 5 TL’lik çakmak satarak bu kulübü bu hale getirdi. Emin olsunlar ki 1 milyon 100 bin nüfuslu bu şehir buraya bunların başına yıkar. Böyle bir haksızlık bir daha eğer bu kulübün başına gelirse bu insanları burada kimse durduramaz. Yazıklar olsun bu vicdansızlık başka hiçbir şey değil. Yani bu kadar kulübün üstüne gelinmez. 8. haftada 5 tane penaltı bizim hak ettiğimiz hiç penaltı yok. Bu güne kadarda hep sustuk artık bundan sonrada susmayacağız bunun başka ötesi de yok yazıklar olsun yani” diye konuştu.

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