Başkan Beyoğlu’ndan yaz spor okullarına katılan çocuklara malzeme desteği Haberi

-Öğrencilerden görüntü

-Hediye dağıtımından görüntü

-Hüseyin Beyoğlu röportaj

-Sena Kızılaslan röportaj

-Mehmet Yazar röprotaj

-Payzel Zencir röportaj

-Genel ve detay görüntüler

-Görüntü BAGLAR_BELEDIYE_BASKANINDAN_GENC_SPOCULARA_SPOR_MALZEMESI kodu ile Diyarbakır FTP’de



- DİYARBAKIR



- Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren yaz spor okulu çalışmalarına katılan çocuklara spor malzemesi desteği verildi.

Diyarbakır’ın Bağlar ilçe Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren yaz spor okulu sporcuların çalışma yaptıkları salonda ziyaret eden Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, genç sporculara malzeme yardımında bulundu. Öğrencilerle sohbet eden Başkan Beyoğlu daha sonra Denizli ve Çanakkale’de uluslararası karate turnuvasında birincilik ve ikincilik derecelerini alan Sena Kızılaslan’ı da altınla ödüllendirdi. Bağlarlı sporculara tam destek Bağlarlı sporcuları Türkiye ve dünya gündemine getirmek için çalışmalar başlattığını belirten Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, Bağlarlı genç sporculara tam destek vereceğini kaydetti.

Başkan Beyoğlu, ''Bugün Bağlar Belediyespor'umuzun, spor kompleksinde çocuklarımızla bir araya geldik. Çocuklarımızla gurur duyuyoruz. Aynı zamanda Bağlar Belediyespor'umuzun bünyesinde karate olimpiyatlarına katılan kızımız bir tane birincilik, bir tane de ikincilik elde etti. Kızımıza teşekkür ediyoruz. Bizim hedefimiz Bağlar’daki çocuklarımızı spora yönlendirmek, sporla buluşturmak ve Türkiye’de ve dünya gündemine getirmek. Şu anda çocuklarımız ciddi bir ilgi gösteriyorlar, bizde onların yanındayız. Şu anda futbol ile devam ediyor, bundan sonra da basketbol, voleybol, tenis, tekvando ve karate olmak üzere bunlarla birlikte devam edecektir. Biz ciddi bir şekilde belediye olarak destek vereceğiz, el birliğiyle hak ettiği yere getireceğiz'' dedi.

''Şampiyonada madalya almak gurur verici'' Denizli ve Çanakkale’de uluslararası karate turnuvasında birincilik ve ikincilik dereceleri alan Sena Kızılaslan ise, batı bölgesinden doğu bölgesine madalya almanın gurur verici olduğunu söyledi.



Kızılaslan, ''Denizli uluslararası karate şampiyonasına gittik, orada birincilik elde ettim. Ondan bir hafta sonra Çanakkale Uluslararası Karate Şampiyonası'na gittik, orada da ikinci oldum. Bu madalyayı almak, Diyarbakır için, batı bölgesinden doğu bölgesine almak gurur vericiydi. Diyarbakır’da birçok genç nüfus var, onlarında spora yönlenmesi en iyisi en azından madalya için değilde spor sağlıktır, onun içinde iyi başlamaları gerekir" diye konuştu.

Karete Milli Takım ve Bağlar Belediyesispor Kulübü Karate Antrenörü Mehmet Yazar da, asıl hedeflerinin 11’inci ayda Diyarbakır’da yapılması planlanan Türkiye Şampiyonası'na Sena’yı hazırlayarak Avrupa Şampiyonası'na gönderebilmek olduğunu dile getirdi. Yaz, ''Sena’nın geçmiş yıllarda özellikle Türkiye şampiyonluğu ve dereceleri mevcut. Kendisi milli sporcu zaten, 2 hafta önce Denizli’de Uluslararası Karate Turnuvası'nda altın madalya kazandı. Hemen akabinde Çanakkale’deki karate müsabakasında gümüş madalya aldı. Asıl hedefimiz 11’inci ayda Diyarbakır’da yapılmasını planladığımız Türkiye Şampiyonası'nda Sena’yı hazırlayarak Avrupa Şampiyonası'na gidebilmek. Bu anlamda çalışmalarımıza devam ediyoruz" şeklinde konuştu.

Bağlar Belediyesi sporcularından 8 yaşındaki Payzel Zencir, basketbol oynadıklarını ve çok güzel geçtiğini kaydederek herkese tavsiye ettiğini ve yeni elbiselerini giyerek basketbol oynayacağını vurguladı. Konuşmaların ardından Başkan Beyoğlu sporculara malzeme dağıtımında bulundu.

