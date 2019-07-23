Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
23 Temmuz 2019 Salı günü yayınlandı
Başkan Ağaoğlu Abdulkadir Ömür'den imza aldı Haberi

Başkan Ağaoğlu Abdulkadir Ömür'den imza aldı Haberi

Antrenmandan detaylar

Forma Şili Rektör Açık Artırma Hazırlık Maçı 

-Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun imza alması
-Detaylar

- LINZ

- Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, geçtiğimiz günlerde antrenman sırasında ayakkabısı ayağını vurduğu için Abdulkadir Ömür'e verdiği ayakkabılarını bugün gerçekleştirilen antrenmanda imzalattı. Trabzonspor yeni sezon hazırlıklarını Avusturya’nın Linz şehrinde yaptığı kamp çalışmaları ile sürdürüyor. Teknik Direktör Ünal Karaman yönetiminde yapılan sabah antrenmanına sakatlığı bulunan Majid Hosseini katılmazken, Haladas maçında oynayan futbolcular ise kısa süreli yenilenme antrenmanın ardından otele geçerek dinlendi. Diğer futbolcular ise 5’er kişilik 4 grup halinde dar alanda çift kale maç yaptı. Bu antrenman sırasında temponun oldukça yükselmesi nedeniyle birçok oyuncu idman sonrası kendini saha kenarına zor attı ve ardından hemen otele geçerek dinlenmeye başladı.
Başkan Ahmet Ağaoğlu, Abdulkadir Ömür'den imza aldı Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, geçtiğimiz günlerde antrenman sırasında ayakkabısı ayağını vuran Abdülkadir Ömür’e kendi ayakkabılarını vermişti. Ağaoğlu, son yapılan antrenmanda da bu ayakkabıları Abdülkadir Ömür’e imzalattı. Ağaoğlu, imzanın kendisi için önemli olduğunu belirterek, "Bu ayakkabıları açık artırmaya sunup satacağım ve gelirini de kulübe bağışlayacağım" dedi.
Ağaoğlu daha sonra ise Nwakaeme’nin başını okşayarak performansından dolayı tebrik etti. Maç iptal oldu Avusturya kampındaki ilk hazırlık maçında Macaristan'ın 2'nci Lig ekiplerinden Haladas Szombathely takımı ile golsüz berabere kalan Trabzonspor'un daha önce TSİ ile 19.00'da Birleşik Arap Emirlikleri'nin Ajman Club takımı ile oynanması planlanan ikinci hazırlık maçının iptal olması nedeniyle bordo-mavililer bu akşam basına ve taraftara kapalı olarak yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.
İlgili Foto Galeriler
Yeşil Yumurtlayan Tavuk Karaborsa OlduYeşil Yumurtlayan Tavuk Karaborsa Oldu
İzlanda-Türkiye Maçından En Güzel Karelerİzlanda-Türkiye Maçından En Güzel Kareler
Türkiye - Fransa Maçından KarelerTürkiye - Fransa Maçından Kareler
Türkiye - Özbekistan Maçından KarelerTürkiye - Özbekistan Maçından Kareler
Liverpool'un Şampiyonluk Maçından KarelerLiverpool'un Şampiyonluk Maçından Kareler
Galatasarayın Şampiyonluk Kutlamalarından KarelerGalatasarayın Şampiyonluk Kutlamalarından Kareler
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı