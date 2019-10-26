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26 Ekim 2019 Cumartesi günü yayınlandı
'Başarımı kahraman Mehmetçik'lerimize armağan ediyorum' - SARAYBOSNA

'Başarımı kahraman Mehmetçik'lerimize armağan ediyorum' - SARAYBOSNA

"Başarımı kahraman Mehmetçik'lerimize armağan ediyorum" - SARAYBOSNA

: - Wako Dünya Büyükler Kick Boks Şampiyonası - Salim Kayıcı'nın açıklaması - Çiğdem Kırvaç'ın açıklaması - Recep Men'in açıklaması - Madalya töreninden detaylar"Başarımı kahraman Mehmetçik'lerimize armağan ediyorum" - Dünya Büyükler Kick Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli sporcu Çiğdem Kırvaç:"Uzun zamandır hazırlanıyorum. Final maçında büyük bir üstünlükle şampiyonluğa ulaştım. Hayalimi gerçekleştirdim. Bu başarımı kahraman Mehmetçik'lerimize armağan ediyorum"SARAYBOSNA (AA) - Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna 'da düzenlenen Wako Dünya Büyükler Kick Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli sporcu Çiğdem Kırvaç, "Bu başarımı kahraman Mehmetçik'lerimize armağan ediyorum." dedi.
Türkiye, başkent Saraybosna 'daki Zetra Olimpiyat Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonayı 2 altın, 4 gümüş ve 10 bronz madalya ile tamamladı.Low kick 60 kilo branşında dünya şampiyonu olan milli sporcu Çiğdem Kırvaç, altın madalyayı kazanmaktan duyduğu mutluluğu ifade ederek, "Uzun zamandır hazırlanıyorum. Final maçında büyük bir üstünlükle şampiyonluğa ulaştım. Hayalimi gerçekleştirdim. Bu başarımı kahraman Mehmetçik'lerimize armağan ediyorum." diye konuştu.
Light contact 74 kilo branşında gümüş madalya alan milli sporcu Recep Men ise finalde Rus rakibine karşı iyi dövüştüğünü belirterek, "İsteğimiz altın madalya kazanıp, şehit ve askerlerimize armağan etmekti. Nasibimizde ikincilik varmış. Herkese çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.Türkiye Kick Boks Federasyonu Başkanı Salim Kayıcı, gelecek ay Dünya Kick Boks Şampiyonası'nın diğer dört branşta Antalya'da gerçekleştirileceğini ve daha fazla madalya kazanmayı hedeflediklerini aktarırken, müsabakaları takip eden Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Haldun Koç ise Bosna Hersek'in başarılı bir ev sahipliği yaptığını, milli sporcuların da kendilerini gururlandırdığını vurguladı.

Altın Madalya Gümüş Madalya Milli Sporcular Dünya Şampiyonu Bronz Madalya 

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