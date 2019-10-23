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23 Ekim 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Başakşehir, Wolfsberger maçına hazır

Başakşehir, Wolfsberger maçına hazır

Antrenmandan görüntüler

Rektör 

-Detaylar

- İSTANBUL

- M. Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi J Grubu 3. haftasında evinde Avusturya ekibi Wolfsberger ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Okan Buruk gözetiminde yapılan antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık olarak gerçekleşti. Antrenman ısınma hareketleri ile başladı ve top kapma ile devam etti. Antrenmanın basına kapalı bölümünde Wolfsberger maçının taktiği üzerinde duruldu. Antrenmana sakatlığı devam eden Danijel Aleksic katılmadı.
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