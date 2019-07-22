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22 Temmuz 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu

Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu kura çekiminden detaylar

- İSTANBUL

Çekiliş Çekim İsviçre Kura Çekimi 


- Medipol Başakşehir'in, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'ndaki rakibi Viktoria Plzen-Olympiakos eşleşmesinin galibi olacak. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. ön eleme turu eşleşmeleri İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirilen kura çekilişiyle belirlendi. Şampiyonlar Ligi'ne, Lig Yolu'ndan katılacak olan Medipol Başakşehir'in bu turdaki rakibi Viktoria Plzen-Olympiakos eşleşmesinin galibi olacak. Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'nda ilk maçlar 6-7 Ağustos, rövanşları ise 13 Ağustos'ta oynanacak.
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