Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
22 Ağustos 2019 Perşembe günü yayınlandı
Başakşehir iki eksikle çalıştı

Başakşehir iki eksikle çalıştı

Medipol Başakşehir antrenmanından detaylar

- - Başakşehir, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü İSTANBUL

Rektör 


- Medipol Başakşehir, Süper Lig’in ikinci haftasında sahasında oynayacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarını bugün gerçekleştirdiği idmanla sürdürdü. Fatih Terim Stadyumu’nda bulunan tesislerde, Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde yapılan idmana turuncu-lacivertliler, topla ısınma hareketleri yaparak başladı.
Ardından iki gruba ayrılan futbolcular, el topu oynadı. Antrenmanın basına açık kısmı 5’e 2 top kapma çalışmasıyla tamamlandı. İdmana sakatlıkları bulunan Mahmut Tekdemir ve Clichy'nin yanı sıra transfer görüşmeleri gerçekleştiren Mevlüt Erdinç katılmadı.
İlgili Foto Galeriler
Kadıköy'de Gol YağmuruKadıköy'de Gol Yağmuru
Başakşehir YıkıldıBaşakşehir Yıkıldı
Trabzon Buruk BaşladıTrabzon Buruk Başladı
Beşiktaş Sivas'ta Dağıldı!Beşiktaş Sivas'ta Dağıldı!
Denizlispor-Galatasaray Maçından KarelerDenizlispor-Galatasaray Maçından Kareler
Liverpool - Chelsea Maçından KarelerLiverpool - Chelsea Maçından Kareler
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı