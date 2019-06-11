Başakşehir’de Okan Buruk resmi sözleşmeyi imzaladı Haberi

-Okan Buruk'un açıklamaları



- - Göksel Gümüşdağ: “ Okan hoca 5 yıllık hasreti dindirecek”- Okan Buruk: “Yolunda emin adımlarla yürüyen bir Başakşehir olacak” İSTANBUL



- Medipol Başakşehir’de teknik direktörlük görevine gelen Okan Buruk, stadyumda düzenlenen törenle resmi sözleşmeye imzayı attı. Geçtiğimiz sezon Çaykur Rizespor ile başarılı bir sezon geçiren ve Abdullah Avcı’dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna oturan Okan Buruk, turuncu-lacivertlilerle iki yıllık resmi sözleşmeyi imzaladı. Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda düzenlenen imza törenine Başkan Göksel Gümüşdağ da katıldı.

Gümüşdağ, Okan Buruk ile şampiyonluk hasretlerine son vermek istediklerini belirterek, “Bu sene altıncı yılımızdayız. 6. yılımızda kulüpte değişenler de var değişmeyenler de var. Değişmeyen şey istikrarımız. Bugün en büyük değişikliğimiz Okan Buruk. İnanıyorum ki; kendisi buraya büyük bir inançla geliyor. 6 yıldır kendisi hocalık yapıyor ve yukarı çıkan bir grafiği var. Başakşehir de son 5 sezondur hedefi zorlayan, çıtayı yukarı çıkaran, son anda ikincilikle bitirdiği 3 yılı var. Okan hocanın da işi kolay değil ama ona inanıyor ve güveniyoruz. Bu aileye 5 yıldır hasret duyduğu şampiyonluğu getirecektir. Kendisine Başakşehir ailesine hoş geldin diyorum. Kendisine inanıyorum ve güveniyorum” dedi.

“Adebayor, Serdar, Bajic ile devam etmeyeceğiz” Basında çıkan transfer dedikodularına da açıklık getiren Başkan Gümüşdağ, “20-25 gündür medyada takımın tamamının transfer olacağı haberleri var. Bunlar doğru haberler değil. Yüzde 90’nı doğru değil. Biz 5 yıldır kazandığımız ezberi, zirveyi zorlayan halini koruyarak ve daha da yukarı çekeceğiz. Sözleşmesi biten dışında hiçbir oyuncu vermek istemiyoruz. Şampiyonlar Ligi gruplarına kalmak ve ligde şampiyon olmak istiyoruz. Adebayor, Serdar, Bajic gibi sözleşmesi biten oyuncularımız var. Bu isimlerle devam etme gibi bir düşüncemiz yok” şeklinde konuştu.

Buruk: “Hedeflerimiz büyük” Başakşehir ailesine katıldığı için mutlu olduğunu ifade eden Okan Buruk ise “Başkanımıza ve yönetime beni bu göreve layık gördükleri için teşekkür ediyorum. Hedeflerimiz büyük... Ben de 6 yıldır Süper Lig’de bu yarışın içindeyim. Başakşehir gibi idealleri olan, kurumsallaşan bir kulüpte çalışmak benim için büyük mutluluk. Hedeflerimiz büyük. Öncelikle ligde bunun altını çizmeliyiz. Mevcut kadro ile devam edip takviyelerle yolumuza gideceğiz. Şampiyonlar ligi bizim için çok önemli. Başakşehir’in Şampiyonlar Ligi’ne girmesi ülkemiz için önemli. İlk hedefimiz bu. İyi bir ekip ve takım var. Mutlu bir aile var. Bir başarı öyküsü var burada. Bunu devam ettirmek istiyoruz. Bunun üstüne koyup, hedeflerimize ilerlemek istiyorum” dedi.

Abdullah Avcı ve Rizespor’a da ayrı bir parantez açan Buruk, “ Abdullah Avcı hocamıza da teşekkür ediyorum. Önemli başarılara imza attı. Rizespor’a da beni buraya taşıdığı için teşekkür ediyorum. Yolunda emin adımlarla yürüyen bir Başakşehir olacak. Saha içi ve saha dışı sorumluluklarımızı alarak, şampiyonluk ve şampiyonlar ligi için hedeflerimize yürüyeceğiz” şeklinde konuştu.



