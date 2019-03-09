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09 Mart 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Başakşehir’de futbolcular şampiyonluk şarkılarıyla stattan ayrıldı

Başakşehir’de futbolcular şampiyonluk şarkılarıyla stattan ayrıldı

Futbolculardan görüntüler

Tezahür Şampiyon Tezahürat 

-tezahüratlardan görüntüler
-detaylar

- İSTANBUL

- Fenerbahçe’yi 2-1 mağlup eden Başakşehir’de futbolcular ve yöneticiler stattan şampiyonluk şarkılarıyla ayrıldı. Süper Lig’de Fenerbahçe’yi 2-1 mağlup eden Başakşehir’de futbolcular ve yöneticiler stattan şampiyonluk şarkılarıyla ayrıldı. Soyunma odasında kutlamalara başlayan futbolcular ve yöneticiler daha sonra karma alandan tezahüratlar eşliğinde stadı terk ettiler. ‘Şampiyon olalım, İstanbul’u yakalım’ tezahüratları eşliğinde çıkış yapan futbolcular neşeli bir şekilde stattan ayrıldı.
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