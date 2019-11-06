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06 Kasım 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Başakşehir Avusturya'da

Başakşehir Avusturya'da

Graz Havalimanı'ndan detaylar

Polis Basın Toplantısı Toplantı Rektör 

-Sporcuların gelişleri
-Futbolcuların taraftarlarla fotoğraf çektirmeleri
-Futbolcuların taraftarlara imza dağıtmaları
-Otobüsün hareket edişi

- GRAZ

- UEFA Avrupa Ligi J Grubu 4. haftasında yarın Avusturya temsilcisi Wolfsberger'e konuk olacak Başakşehir kafilesi, Graz havalimanına gelerek polis kortejiyle birlikte konaklayacağı otele geçti. UEFA Avrupa Ligi J Grubu 4. haftasında yarın TSİ 23.00'te Wolfsberger'in konuğu olacak Başakşehir, karşılaşma için Avusturya'ya geldi. Grupta 1 puan farkla Roma'nın ardından ikinci sırada yer alan Başakşehir, Wolfsberger maçı öncesi son idmanını müsabakanın oynanacağı Liebenauer Stadı'nda TSİ 20.00'de bugün akşam saatlerinde yapacak. Antrenmandan önce Teknik Direktör Okan Buruk ve bir futbolcu, basın toplantısı düzenleyecek.
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