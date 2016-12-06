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6 Aralık 2016 Salı günü yayınlandı
Barış Özbek: Bana pis Türk dediler

Barış Özbek: Bana pis Türk dediler

Almanya 3. Ligi lideri MSV Duisburg formasını giyen Barış Özbek, takımının deplasmanda karşılaştığı Lotte maçında sinirlerine hakim olamayınca hakem tarafından kırmızı kartla cezalandırıldı. Galatasaray'ın eski oyuncusu rakip futbolculara yaptığı hareketlerle Almanya'da gündem oldu.

Derin Futbol Almanya Barış Özbek Galatasaray Duisburg 


Beyaz Tv'de ekrana gelen Derin Futbol programına bağlanan Barış Özbek maçta gördüğü kırmızı kart gördüğü anları anlatarak ' Dışarı çıkarken arkamdan bana Pis Türk dediler. Son zamanlarda çok kullanılan bir kelime Almanya2da. Bana 14 maç ceza vereceklerini ve savunmamı yollayacaklarını söylediler. Ben burada ırkçı bir söyleme maruz kaldım. Tabii ki savunmamı yapacağım. ' dedi.

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