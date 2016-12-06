Barış Özbek: Bana pis Türk dediler



Beyaz Tv'de ekrana gelen Derin Futbol programına bağlanan Barış Özbek maçta gördüğü kırmızı kart gördüğü anları anlatarak ' Dışarı çıkarken arkamdan bana Pis Türk dediler. Son zamanlarda çok kullanılan bir kelime Almanya2da. Bana 14 maç ceza vereceklerini ve savunmamı yollayacaklarını söylediler. Ben burada ırkçı bir söyleme maruz kaldım. Tabii ki savunmamı yapacağım. ' dedi.



