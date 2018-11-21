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21 Kasım 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Banvit-UCAM Murcia basketbol maçının ardından - BALIKESİR Video

Banvit-UCAM Murcia basketbol maçının ardından - BALIKESİR Video

- Banvit Başantrenörü Ahmet Gürgen'in açıklamaları - Ucam Murcia Başantrenörü Javier Juarez'in açıklamalarıBasketbolda maçın ardından - Banvit Başantrenörü Ahmet Gürgen:"Evimizde maç kaybetmek istemezdik" - UCAM Murcia Başantrenörü Javier Juarez:"Yolumuza böyle devam etmeliyiz"BALIKESİR (AA) - Basketbolda FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu 7. hafta maçında konuk ettiği İspanya temsilcisi UCAM Murcia'ya 63 - 62 mağlup olan Banvit'te başantrenör Ahmet Gürgen, kötü hücum etmelerine rağmen iyi mücadele ettiklerini söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Gürgen, maçın başında çok basit üç sayılık basketler yediklerini belirterek, şunları kaydetti:"Maçın sonunda oyun çok sıkıştı. Atışlarımız zorlaştı. Karşı taraf için de aynı şey geçerliydi. Maçın sonunda son topu attık ama olmadı. Üç sayıya ihtiyacımız olmamasına rağmen denedik ama başaramadık. Sonuçta oyun içinde olan bir şey. Her şeyden önce evimizde maç kaybetmek istemezdik. Bizi destekleyen taraftarlarımıza da teşekkür ediyorum."Toplantıda konuşan Banvit’in kaptanı Tolga Geçim ise "Son iki hücum öne geçme fırsatı yakaladık ama bunu başaramadık. Bütün takım arkadaşlarımı mücadelesinden dolayı kutluyorum. Grupta herkesi yenebileceğimizi gösterdik. Aynı şekilde çalışıp devam ederek bir üst tura gitmek istiyoruz." diye konuştu.
UCAM Murcia Başantrenörü Javier Juarez de Banvit’in grupta en iyi takımlardan biri olduğunu belirtti.
Maçın tamamını çok iyi oynadıklarını ifade eden Juarez, şöyle konuştu:"İkinci yarı hücum edemesek de savunmada düşmedik. Tumba’yı ilk yarıda kaybettik rotasyonumuz daraldı ama herkesten katkı aldık. Son olarak hakemlerin ikinci yarıda özellikle takdir haklarını ev sahibinden yana kullandığını düşünüyorum. Belki maçı tekrar izleyince fikrim değişebilir ama sanmıyorum. Yolumuza böyle devam etmeliyiz."

Basın Toplantısı Toplantı İspanya Rotasyon 

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