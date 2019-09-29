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29 Eylül 2019 Pazar günü yayınlandı
Balıkesirspor-Giresunspor maçının ardından - BALIKESİR

Balıkesirspor-Giresunspor maçının ardından - BALIKESİR



: - Balıkesir spor - Giresunspor maçının ardından - Balıkesir spor Teknik Direktörü Mustafa Ati Göksu'nun açıklamaları - Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Kutlu'nun açıklamalarıMaçın ardından - Balıkesir spor Teknik Direktörü Mustafa Ati Göksu:"Önümüzdeki hafta da kazanarak yukarılara doğru tırmanıp yolumuza devam edeceğiz" - Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Kutlu:"Bu oyuncu topluluğuna inanıyorum. Gerçekten kötü gidişatı değiştirmek için ellerinden geleni yapıyorlar"BALIKESİR (AA) - TFF 1. Lig'in 6. haftasında sahasında Giresunspor'u 2 - 0 mağlup eden Balıkesir spor'un teknik direktörü Mustafa Ati Göksu, "Önümüzdeki hafta da kazanarak yukarılara doğru tırmanıp yolumuza devam edeceğiz." dedi.
Göksu, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Futbolcularının özellikle oyunun ilk 10 dakikasından sonra çok iyi mücadele ettiğini belirten Göksu, şunları kaydetti:"Burada oynayan, oynamayan futbolcu kardeşlerimi tebrik ederken, seyirciyi de unutmamak lazım. Gerçekten bugün 12. adam oldular ve bugünkü 3 puanda onların da payı büyük. Biz bundan sonra yolumuza devam edeceğiz. Önümüzdeki hafta yine içerideyiz. İnşallah önümüzdeki hafta da kazanarak yukarılara doğru tırmanıp yolumuza devam edeceğiz." - Giresunspor cephesiGiresunspor Teknik Direktörü Hakan Kutlu ise takımın son 5 haftadır galip gelemediğini anımsattı.Kutlu, Balıkesir 'e kötü gidişata "dur" demek için geldiklerini ifade ederek, şunları kaydetti:"Oyuncularım inanıyordu. Oyunun ilk bölümünde bireysel hatalardan dolayı geriye düştük. İkinci yarıda ellerinden geldiği kadar oyunu zorladılar. Ben ilerleyen süreçte bu oyuncu topluluğuna inanıyorum. Gerçekten bu kötü gidişatı değiştirmek için ellerinden geleni yapıyorlar. Geçmişte yaşanan bazı olumsuzluklar hem psikolojik hem mental anlamda sorunlar yaratmış. Bu bir süreç kolay atlatılmıyor. Ama ilerleyen süreçte ben oyuncularıma inanıyorum."

Psikoloji Basın Toplantısı Teknik Direktör Toplantı Rektör 

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